Gratis patroon: vrolijke boodschappentas uit het haakboek van schoonspringer Tom Daley

Als jouw mantra ‘reduce, reuse, recycle’ is, dan is deze gehaakte tas je op het lijf geschreven. Vervang plastic zakken door deze vrolijke, zelfgehaakte boodschappentas! De tas wordt naadloos in het rond gehaakt, en het hartmotief laat zien hoeveel jij van de planeet houdt. Ook leuk om cadeau te doen, of maak ’m een maatje groter, met wat dikker draad en een grotere haaknaald, en tover hem om tot strandtas.

Haakpatroon Tom Daley-tas

Afmetingen

Ongeveer 30 cm breed x 35 cm lang zonder hengsels, ongeveer 55 cm lang mét hengsels

Wat heb je nodig?

Rico Essentials Cotton DK 100% katoen, 120 m per 50 g

3 x 50 g bollen in Alga (&#)

3 mm haaknaald

3,5 mm haaknaald

Garennaald

Stekenverhouding

Afmeting 10 x 10 cm: ca. 8 hokjes en 9 toeren volgens patroon, met 3,5 mm. Gebruik zo nodig een haaknaald met een andere dikte om de juiste stekenverhouding te krijgen.

Opmerkingen

Dit patroon gebruikt een speciale techniek, filethaken genaamd, om het hartmotief te creëren. Filethaken is het haken van een patroon in een raster met open hokjes en dichte hokjes. Een open hokje wordt als volgt over drie steken gehaakt: [1 st, 2 l, 2 l ov]. Een dicht hokje wordt over drie steken gehaakt: [1 st in volg st, 2 st in boog van 2 l]. Het hartmotief wordt aangegeven in het patroon als dichte hokjes. Het motief wordt op de eerste helft (voorkant) van de tas gehaakt. Lees elke toer op het patroon van rechts naar links; begin met lezen vanaf de hoek rechtsonder.

Haakpatroon boodschappentas van Tom Daley Beeld Haken with love - Tom Daley

Hoe maak je het?

Tas

Met de 3,5 mm haaknaald, 144 l, sluit toer af met 1 hv in 1e l om een grote ring te maken. Zorg dat de lossenketting niet gedraaid is. Volg toer (GK): 5 l (telt als 1 st en 2l-boog) 2 l ov, [1 st in volg l, 2 l, 2 l ov] tot einde toer, 1 hv in 3e l van 1e 5 l. 48 open hokjes. Volg toer: 5 l (telt als 1 st en 2l-boog), 2l-boog ov, [1 st in volg st, 2 l, 2l-boog ov] tot einde toer, hv in 3e l van 1e 5 l. Herhaal deze toer nog 10 keer. Begin nu met haken volgens het telpatroon: Toer 1: Begin met 5 l zoals voorheen, haak 12 open hokjes in totaal, 1 dicht hokje, dan [1 st in volg st, 2 l, 2l-boog ov] tot einde toer, hv in 3e l van 1e 5 l. Ga zo door volgens toer 2 t/m 15 van het patroon, gevolgd door 5 toeren met alleen open hokjes. Wissel naar de 3 mm haaknaald. Volg toer: 1 l (keerl, dus telt niet mee als steek), 1 v in elk st en 2 v in elke 2l-ruimte tot einde toer, 1 hv in de 1e l van het begin. 144 v. Volg toer: 1 l, 1 v in elke v tot einde toer, 1 hv in de 1e l van het begin. Herhaal de laatste toer nog twee keer. Niet afhechten; ga nu door met de hengsels.

Hengsels (twee stuks)

Toer 1: 1 l, 1 v in volg 21 v, 90 l voor het eerste hengsel, volg 30 v ov, 1 v in volg 42 v, 90 l voor het tweede hengsel, volg 30 v ov, 1v in elke v tot einde toer, 1 hv in de 1e l van het begin. 324 v. Toer 2: 1 l, 1 v in elke v en l tot einde toer, 1 hv in het 1e l van het begin. Toer 3: 1 l, 1 v in elke v tot einde toer, 1 hv in de 1e l van het begin. Herhaal de laatste toer nog drie keer. Afhechten.

Afwerking

Werk alle draden weg. Naai de onderkant van de tas met de hand dicht met een overhandse steek of halve vasten. Zorg dat het hartmotief in het midden komt aan de voorkant.

Tom Daley - ‘Haken with love’

Enthousiast? Tom Daleys boeken liggen nu in de winkels en zijn ook online verkrijgbaar. Daar vind je ook inkijkexemplaren. Pssst: komend weekend delen we ook een gratis breipatroon van Tom!