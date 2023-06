Groene zeep: dít kun je er allemaal mee schoonmaken

‘Manusje van alles’ groene zeep bestaat al meer dan honderd jaar en er is weinig dat je er níet mee kunt schoonmaken. Groene zeep wordt ook wel bruine zeep, zachte zeep of goudzeep genoemd. Eind 1800 werd groene zeep gemaakt in de fabriek van de Rotterdammer Constant Kortman en de Duitser Alfred Schulte. Zij deden dat door salpeterzuur en jodium uit het afvalwater te halen van schepen die chilisalpeter aanvoerden. In de jaren 50 brachten ze de beroemde Driehoek groene zeep op de markt, zoals we die nu kennen: die bruine zachte zeep, inderdaad. Je kocht ’m vroeger al in een pot met de witte rand en deze bestaat nog steeds.

Waar koop je groene zeep?

Inmiddels liggen er ook sprays en vloeibare varianten groene zeep in de supermarkt, de drogist en zelfs in sommige bouwmarkten. De groene zeep van nu is grotendeels gemaakt van onder andere natuurlijke oliën, parfum en glycerine. Deze is biologisch afbreekbaar en bevat een stuk minder chemicaliën dan de meeste andere schoonmaakmiddelen, waardoor het volgens het merk zelf een natuurlijker alternatief is.

Wat kun je schoonmaken met groene zeep?

Groene zeep is een ontvetter en helpt tegen talloze (vet)vlekken op verschillende oppervlaktes. “Ik gebruik heel vaak groene zeep”, zegt schoonmaakexpert Suus Sengers van Suusmaaktschoon.nl. “Bepaalde vlekken krijg je er perfect mee weg. Bijvoorbeeld zonnebrandvlekken, acrylverfvlekken en aangekoekte vetvlekken op de afzuigkap, frituurpan, fornuis en barbecue. Zelfs afwassen kan met groene zeep. Handig op vakantie: je hoeft eigenlijk maar één schoonmaakmiddel mee te nemen.”

Van auto tot tuinmeubels

Ook voor het zwaardere geschut kun je groene zeep gebruiken, zoals het wassen van je auto, het reinigen van je terrastegels en het opfrissen van houten (tuin)meubels. Daarnaast kun je groene zeep mengen met een een andere huishoudklassieker, namelijk soda. Met dit natuurlijk schuurmiddel verwijder je kalk en vetresten laat je voegen weer stralen.

Er zijn grenzen

Bijna altijd kun je met een gerust hart aan de gang met groene zeep, maar er zijn klusjes waarmee je moet oppassen. Gebruik groene zeep bijvoorbeeld niet als (standaard) handzeep, tenzij je olie of smeer aan je handen hebt. Daarvoor is het namelijk te ontvettend, wat niet goed is voor je huid. Ook pvc vloeren kun je beter met een ander middel schoonmaken, omdat (groene) zeep het materiaal kan aantasten.

Boer Tom laat zien hoe je groene aanslag van je terras verwijdert met, jawel, groene zeep:

Bron: Suusmaaktschoon.nl