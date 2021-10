Groot, mooi én romantisch: de beste kerstmarkten in Duitsland op een rij

Alvast een tip van de redactie: een van de grootste kerstmarkten van Duitsland vind je in Oberhausen, op een kleine twee uur rijden vanaf Utrecht.

De grootste kerstmarkt van Duitsland

Van de twee kerstmarkten die Oberhausen rond de feestmaand rijk is, is die bij Centro Oberhausen de grootste. Als groot, groter, grootst jouw kerstmotto is, wordt Oberhausen ongetwijfeld de eindbestemming op jouw navigatie. Niet alleen de kerstkramen zijn volledig in thema, ook de winkels zien eruit als een waar kerstsprookje.

Belangrijke informatie

Het is nog niet zeker of deze kerstmarkt doorgaat. Bij groen licht staan de kraampjes er vanaf half november 2021. Even goed in de gaten houden dus, voor je gaat plannen.

Kerstmarkt in Dortmund Beeld Getty Images

Een andere grote en zeker ook een van de mooiste kerstmarkten, vind je in Dortmund. Met 300 kraampjes, 45.000 lichtjes en zo’n 3,5 miljoen bezoekers per jaar is het daar iedere keer een drukte van jewelste. De gigantische kerstboom op de Alter Markt is waarschijnlijk de grootste die je ooit gaat zien.

Belangrijke informatie

De Dortmunder kerstmarkt vindt plaats tussen 18 november en 31 december 2021.

Kerstmarkt in Keulen Beeld Getty Images/EyeEm

De bekendste kerstmarkt van Duitsland

De bekendste kerstmarkt van Duitsland is misschien wel die van Keulen. Op de vele pleinen en in de straten eromheen kun jij je compleet onderdompelen in de kerstsferen. Ook het uitzicht op de imposante (verlichte!) kathedraal is iets waarvoor je je camera uit je tas wilt halen.

Belangrijke informatie

De kerstmarkt in Keulen begint op 22 november 2021 en eindigt op 23 december 2021.

Kerstmarkt in Dresden Beeld Getty Images/Westend61

De oudste kerstmarkt van Duitsland

Wat dacht je van een bezoekje aan Dresden? Daar vind je de oudste kerstmarkt van het land. Het bestaat al sinds 1434 (!). Als je er bent tijdens het Stollenfest, zie je hoe een gigantische feeststol door de stad wordt vervoerd.

Belangrijke informatie

De kerstmarkt in Dresden duurt van 24 november tot en met 24 december 2021. Met in totaal 275 kramen ben je hier wel even zoet.

Kerst in Rothenburg Beeld Rothenburg Tourimus Service

De meest romantische kerstmarkt van Duitsland

Wil je een wandeling maken over een kerstmarkt onder de sterrenhemel? Op de kerstmarkt van Rothenburg ob der Tauber komt de geur van de heerlijke witte glühwein en oud-Duitse gebakjes je al tegemoet. Als je het Beierse stadje met de rode daken inloopt, heb je het gevoel alsof je even in een Middeleeuws winterdorp bent beland. Leuke tip: breng meteen een bezoekje aan het kerstmuseum.

Belangrijke informatie

De kerstmarkt is te bezoeken vanaf 26 november 2021 en sluit weer op 23 december 2021.

Ben je op zoek naar unieke kerstmarkten in Europa? Bekijk dit fijne lijstje dan eens om inspiratie op te doen.

