Grote kans dat jij veel musturbeert (en dat betekent iets anders dan je denkt)

Musturberen is een term uit de Amerikaanse psychologie. Het staat voor jezelf continu te veel druk opleggen. Je moet heel veel van jezelf, en dan moet je het ook nog eens allemaal perfect doen.

Musturberen

Het fantastisch doen op je werk, een goede moeder zijn, een goede echtgenote zijn, er altijd tiptop uitzien, meerdere keren per week sporten, een opgeruimd en smaakvol huis hebben: alles moet perfect zijn. Herkenbaar?

Mentale overbelasting

We leggen onszelf heel hoge eisen op, en dat kan zorgen voor mentale overbelasting. Het hangt nauw samen met perfectionisme. De term musturberen werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis in de vorige eeuw. Dus ja, het is van alle tijden, maar in de tegenwoordige tijd moeten we óók nog eens een perfect plaatje op social media neerzetten. Het is allemaal wat!

Gevolgen van musturberen

De gevolgen van musturberen zijn niet best. Zo kampen mensen die dit regelmatig doen vaak met negatieve emoties zoals stress, vermoeidheid, onzekerheid, angst en schuldgevoelens. Een burn-out kan hierdoor op de loer liggen.

Onderzoek

In ons buurland België is onderzoek gedaan naar musturbeergedrag onder Vlamingen. Wat bleek? 9 op de 10 doen het, maar liefst twee keer per week. 4 op de 5 ervaart hierdoor bovengenoemde negatieve emoties. En het zijn de vrouwen die meer musturberen dan mannen. 50 procent doet het, tegenover 31 procent van de mannen.

Wat kun je eraan doen?

Ben jij een musturbeerder? Tijd om er wat aan te doen! Allereerst is het belangrijk om je bewust te zijn van je musturbeergedrag. “Wie last heeft van musturberen kan zijn of haar perspectief veranderen om uit die dwingende gedachtencirkel te komen. Breng al je ‘moetjes’ in kaart, en probeer te achterhalen of ze echte musts zijn. Wie weet is het meer een kwestie van willen. Of van níet willen”, aldus Lynn Pellens, expert gezondheidspromotie van het Helan Ziekenfonds tegen HLN.

Ook een nuttige functie

“Er is zeker geen kant-en-klare oplossing voor iedereen. Want er zijn ook mensen die van musturberen houden”, zegt Lynn. “Moeten heeft ook een nuttige functie: het zorgt voor regels, normen en waarden.”

Moeten versus willen

“Er zijn sowieso verplichtingen waar we niet onderuit kunnen. Dat valt nooit uit te sluiten en maakt dat onze maatschappij draait. Maar te veel moeten, zorgt voor een te hoge druk bij jezelf. Dat kun je beter veranderen. Dat kan door oprecht gemotiveerd te raken om bijvoorbeeld jouw loopschoenen aan te trekken. Op die manier hou je de dingen ook langer vol: als je niet móet, maar wíl lopen.” Minder moeten en meer willen, dus!

Deze drie dingen kun je doen om stress tegen te gaan:

Bron: HLN