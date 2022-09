Ha! Dít populaire seksspeeltje kun je nu kopen voor in de kerstboom

De kerstbal ‘Sattie’ is dé kersthit van 2022. Dat wordt een gezellige kerst dit jaar!

De schaamte voorbij

Masturberen kan natuurlijk met je vingers, maar dankzij de techniek van tegenwoordig is masturberen met een speeltje dubbel zo fijn én een stuk makkelijker. De Satisyfer is momenteel het populairste speeltje voor in bed en gaat het hele jaar al viraal op Instagram en TikTok. Het erotische speeltje krijgt enkel lovende reviews, want door de vele standen die van subtiel naar intens gaan, is echt voor iedereen een happy end weggelegd.

Pronken

Er ligt helaas nog altijd een taboe op masturberen, maar gelukkig durven steeds meer vrouwen hun liefde voor de Satisfyer te uiten. En deze kerst kun je er zelfs mee pronken. Via Sattie in de boom hang je namelijk een kerstbal in de vorm van het populaire seksspeeltje in je boom. Hoe leuk?

Seksspeeltje voor in de kerstboom

De Satisfyer voor in de boom is super gedetailleerd en door de roze kleur is-ie ook hartstikke herkenbaar. Jammer genoeg doet het glazen speeltje het niet echt, maar dat neemt niet weg dat het een fantastisch kerstornament is waarmee je echt de show steelt. De ‘Sattie’ is dan ook het ideale cadeau voor onder (en in) de boom voor jou en je vriendinnen.

Kerstboom vroegtijdig neerzetten

Tot en met 10 oktober is het kerstornament voor € 10,00 te bestellen via de website. Je hebt ’m dan op 20 oktober in huis. Kun je gelijk de boom optuigen, want wist je dat het vroegtijdig neerzetten van je kerstboom je écht gelukkiger maakt?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sattie in de boom (@sattieindeboom) op 20 Sep 2022 om 7:13 PDT

