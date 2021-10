Handig! Zó geniet je veel langer van jouw (geur)kaars

De tip is om je kaars de eerste keer lang en gelijkmatig te laten branden. Maar hoe je dat precies?

Kuil

Als je een kaars zomaar laat branden, ontstaat er vaak na een tijdje een soort kuil rond de lont van de kaars. De randen smelten maar niet, waardoor je kaars zo misschien wel de helft van z'n branduren verliest. Zonde!

Laten branden

Om te voorkomen dat een kaars in een 'tunnel' opbrandt, kun je de kaars het beste de eerste keer zo lang mogelijk laten branden, zodat de hele toplaag brandt. Het beste is om de kaars een paar uur te laten branden. Blaas de kaars pas uit wanneer alle randen vloeibaar zijn geworden. Doe je dit consequent? Dan brandt de kaars daarna netjes recht verder, zonder de zijkanten over te slaan.

Zout

Verder kun je ook een stuk langer van je geurkaars te genieten als je een beetje zout over de kaars strooit voordat je 'm aansteekt. De geurkaars brandt dankzij het zout zelfs langer dan de brandtijd die op de verpakking staat.

Tocht

Ook is het slim om voordat je de kaars aansteekt een klein stukje van het lontje af te knippen. Doordat de lont kleiner is, brandt de kaars op een trager en gelijkmatiger tempo. En zet de geurkaars niet op een plek waar het veel tocht. Een klein briesje kan er al voor zorgen dat de vlam aangewakkerd wordt en dus sneller op zal branden.

Bron: HLN.be.