Happy New Year! Déze twee sterrenbeelden gaan 2023 in als een koppel

Deze sterrenbeelden draaien al een tijdje om elkaar heen, maar ze durven allebei niet de eerste stap te zetten, meldt Freundin. Toch valt niet te ontkennen dat ze zich vanaf hun eerste ontmoeting al tot elkaar aangetrokken voelen. Nu het einde van het jaar nadert besluiten ze tóch toe te geven aan hun gevoelens voor elkaar. We hebben het hier over de Stier en Schorpioen.

Perfecte combinatie

De Stier en Schorpioen zijn in sommige opzichten elkaars tegenpolen: Stieren zijn ontzettend nuchter en Schorpioenen heel mysterieus. Toch hebben ze ook genoeg gemeen met elkaar: ze houden van reizen en delen dezelfde normen en waarden als het gaat om respect en vertrouwen. Stieren hebben er geen moeite mee om publiekelijke affectie te tonen en dat is voor de verlegen Schorpioen perfect: het zorgt ervoor dat de Schorpioen een beetje uit zijn of haar schulp kruipt.

Belangrijk advies

De enige valkuil is dat deze sterrenbeelden allebei erg koppig zijn. Dit kan zorgen voor de nodige conflicten, maar als de Stier erin slaagt om zijn of haar ego op een laag pitje te zetten en de Schorpioen de Stier overspoelt met aandacht, zullen deze ruzies altijd weer worden opgelost. De potentie is er dus!

Bron: Freundin