Hè bah! Er zijn nóg meer wespen in aantocht

Maar er is ook goed nieuws: wespen eten muggen. Hoef je je daar in ieder geval geen zorgen meer over te maken.

Warme winter

Het ene jaar zijn er weinig wespen, het andere jaar zijn het er juist belachelijk veel. Dit heeft te maken het weer. Uit een Engelse onderzoek bleek bijvoorbeeld dat hoe hoger de temperatuur in de winter en het voorjaar is, hoe hoger het aantal wespen zal zijn. We hebben dit jaar een redelijk warme winter achter de rug, waardoor veel insecten de kou hebben overleefd.

De voortplanting van wespen

En dan kan het hard gaan. "Een wespenkoningin is in staat om rond de 300 eitjes per dag te leggen als het nest in maximale ontwikkeling is”, legt bioloog Arnold van Vliet uit aan het AD. Een eitje komt na ongeveer vijf dagen uit. Het aantal koninginnen dat door een nest wordt grootgebracht varieert tussen de 750 in een klein nest tot wel 2000 in een groot wespennest.”

De piek moet nog komen

Hoewel de wespen je nu al letterlijk om de oren vliegen, verwacht Van Vliet er nog veel meer. “Op veel plaatsen zijn de nesten nog in ontwikkeling en moet de piek van de overlast nog komen.” Om je alvast voor te bereiden: wat tips om wespen op afstand te houden. Toch gestoken? Dit moet je wel én niet doen bij een wespensteek.

