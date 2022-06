Hé daredevil: deze sterrenbeelden zijn het meest avontuurlijk

Ram

Het zomerse weer doet je verlangen naar avontuur. Je bent niet iemand die uren op het strand ligt met wat leesvoer. Jij wil iets dóén. Een Ram zal daarom niet snel een zonvakantie boeken. Je kiest liever voor backpacken door de ongerepte natuur. Je bent altijd op zoek naar een uitdaging en doet alles voor een flinke stoot adrenaline. Je bent dan ook best een tikkeltje impulsief en vindt het geen probleem om je grenzen te verleggen.

Boogschutter

Avontuur is jouw tweede naam, Boogschutter. Je bent heel sleurgevoelig. Iedere dag hetzelfde doen? Saai! Jij hebt een hang naar spanning. Dat brengt je op mooie plekken, maar is af en toe ook een valkuil. Het hoeft niet altijd groots een meeslepend. Je mag ook genieten van de eenvoud van het leven. Met risicovol gedrag kom je weg als je niks te verliezen hebt, maar bij jou staat een hoop op het spel.

Tweelingen

Het is nooit saai als Tweelingen in de buurt is. Je bent de initiatiefnemer van jouw vriendengroep en het kan je niet gek genoeg. Een last minute vakantie boeken? Yes! Eindelijk bungeejumpen van je bucketlist afstrepen? Heel graag! Als ze jou vragen waar jij bang voor bent, kun je geen antwoord bedenken. Je durft alles. Van de engste achtbaan tot de grootste spin vastpakken. Geen probleem voor deze daredevil.

Bron: Best life