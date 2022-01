Heb je een e-bike? Vergeet dít dan niet te doen als het koud is

De accu kan namelijk slecht tegen (vries)kou.

E-bike-batterij

Nederlanders laten zich over het algemeen niet weerhouden om ook in de winter op de fiets te stappen. En eigenlijk is dat met een e-bike alleen maar handig, want zo kun je de auto laten staan en op je eigen tempo alsnog van A naar B komen. Heb je net zo'n tocht achter de rug, haal dan na afloop de accu uit de fiets en neem die mee naar binnen.

Wanneer je een (lege) batterij in de koude omgeving bewaart, wordt deze op den duur onbruikbaar. Of hij gaat korter mee dan de 500 oplaadbeurten die normaal gesproken beloofd worden. Is het tijd om de accu op te laden? Doe dit binnenshuis en laad de accu op een vlakke ondergrond op. Onder de 10 graden levert een accu namelijk minder stroom en laadt-ie dus ook minder snel op.

Gebruik je de e-bike niet?

Is de kou toch iets te heftig voor jou en gebruik je je e-bike daarom tijdelijk niet? Zorg dan dat de accu van je e-bike voor 70% is opgeladen en binnen ligt. Zo voorkom je diepontlading, waarbij de accu langzaam leegloopt. Houd er tot slot sowieso rekening mee dat je in de winter minder kilometers zult afleggen dan in de zomer. Je fiets moet namelijk iets harder werken door de kou.

Meer tips

Nog iets om op te letten: strooizout kan langzaam de ketting en andere onderdelen aantasten, dus het advies is om je elektrische fiets in de winter regelmatig schoon te maken. Verder: zorg voor een onderhoudsbeurt bij de fietsenmaker zo nu en dan, laat een klein beetje lucht uit de banden lopen om meer grip op de weg te krijgen en draag voor extra veiligheid reflecterende kleding of accessoires.

5 tips om extra veilig te fietsen in de coronacrisis:

Bron: Fietsersbond