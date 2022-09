Heb je middellang haar? Dan is de midi bob het perfecte, frisse kapsel voor de herfst

Het is misschien niet terecht om te zeggen dat halflang haar ‘in’ is - deze lengte zie je immers altijd -, maar dat ‘t voor veel mensen een flatteuze haarlengte is, is een feit.

De midi bob: perfect kapsel voor de herfst

De midi bob is een kapsel dat je kunt omschrijven als fris en licht. Je haar reikt net tot je sleutelbeen en door de subtiele lagen verzwaart het niet. De sterren zijn er niet voor niets gek op. Bovendien staat het prachtig bij verschillende gezichtsvormen en is het (ook) geschikt voor mensen met fijner haar. Voor het populaire ‘flick-effect’ kun je de puntjes naar buiten föhnen, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Hoe zit het er precies uit?

Genoeg over het kapsel, je wil ongetwijfeld geïnspireerd worden. Als je overweegt om je kapper naar deze coupe te vragen, kun je de volgende plaatjes laten zien om aan te geven wat je voor ogen hebt. Vraag om een bob die op het sleutelbeen valt en face framing lagen voor maximaal volume en luchtigheid.

Stylingtip: blaas thuis extra volume in je haar door voor het drogen een volumemousse aan te brengen. Zakt je haar op dag twee in? Met droogshampoo en textuur spray zit je haar in een handomdraai weer waanzinnig.

Bron: Freundin