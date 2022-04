Om lang genoeg met de auto te kunnen rijden, moet je je elektrische auto natuurlijk opladen bij een laadpaal. Handig als je die aan huis hebt, maar niet iedereen heeft die luxe. Bovendien komt het ook weleens voor dat je ’m onderweg of op de plaats van bestemming moet opladen voor de terugweg.

Vol is vol

Ben je bijvoorbeeld op bezoek bij vrienden aan de andere kant van het land, en wil je voor vertrek je elektrische auto nog volledig opladen? Dan leg je je auto aan de dichtstbijzijnde openbare laadpaal. Na een paar uur is de accu weer vol, maar het bezoek is zo gezellig dat je de tijd helemaal vergeet. Zonde, want dat kan voortaan aardig in de papieren lopen.

Flinke boete

Mocht je je auto onderweg bij een openbare laadpaal hebben staan, let dan goed op. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs namelijk uitspraak over het laten staan van je elektrische auto bij zo’n openbare laadpaal. Wat denk je? Wie voortaan zijn voertuig langer dan nodig op de plek laat staan, kan daar een boete van € 95 voor krijgen.

Laadpaal langdurig bezet

In 2020 trof een automobilist in Noordwijk bij terugkomst een geel briefje aan onder zijn ruitenwisser. Hij had zijn inmiddels opgeladen auto nog twee uur aan een laadpaal laten staan. Maar in de Noordwijkse Algemeen Plaatselijke Verordening staat geschreven dat het niet is toegestaan om een paal langdurig bezet te houden.

Elektrische auto verzetten

De automobilist was het niet eens met die boete en diende een bezwaar in. Hij zegt dat er geen sprake was van ‘langdurig parkeren’. Hij vindt niet dat hij bij zijn auto had moeten blijven staan totdat het groene lampje zou gaan branden. Toch vindt de kantonrechter niet dat dit een ‘onhoudbare situatie’ is. De verwachte laadtijd is over het algemeen al van tevoren zichtbaar op de laadpaal. Bovendien zegt de rechter dat de bestuurder de laadtijd zelf had kunnen uitrekenen. Hij had zijn elektrische auto dus prima op tijd kunnen verplaatsen. Vervelende uitslag voor de automobilist, want naast de boete van € 95 moet hij ook de proceskosten betalen.

Let voortaan dus goed op als je je elektrische auto aan een openbare laadpaal zet. Haal ’m op tijd van de lader en parkeer ’m elders.

