Heb jij wel genoeg spaargeld? Dit bedrag adviseert het Nibud

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op onverwachte uitgaven, maar het is lastig in te schatten hoeveel je precies nodig hebt. En hoe bouw je een buffer op?

Spaargeld verschillend per situatie

Een financiële buffer dekt onvoorziene kosten, zoals de vervanging van je inboedel, onderhoud aan huis en tuin, onverwachte rekeningen of de vervanging en reparaties aan je auto. Hoeveel je nodig hebt hangt volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) af van je persoonlijke situatie. Heb je een partner en/of kinderen? Een auto of een koophuis? Daarom is het advies van Nibud om elke maand in ieder geval 10% van je netto inkomen opzij te zetten.

Bovendien adviseert het Nibud om sowieso altijd € 3.400,- achter de hand te hebben. Dit is gebaseerd op een alleenstaande met een minimumloon en een huurwoning. Mocht je benieuwd zijn hoeveel geld je in jouw specifieke situatie nodig hebt? Hiervoor kun je de BufferBerekenaar van het Nibud gebruiken.

Vuistregel voor spaargeld

Regelmatig geld opzij zetten voorkomt geldproblemen. Er is wel een vuistregel wat betreft je financiële buffer: zorg dat je minstens drie maanden tot een half jaar je vaste lasten kunt betalen. Zo kun je meerdere financiële tegenvallers tegelijkertijd opvangen, zelfs als je om bepaalde redenen je baan kwijtraakt. Om te weten wat je vaste lasten zijn, moet je uitrekenen hoeveel je kwijt bent aan huur/hypotheek, abonnementen, verzekeringen, et cetera.

Vind je het moeilijk om geld te sparen of kom je nauwelijks rond om überhaupt iets apart te zetten? Met deze tips kun je besparen op je vaste lasten:

Bron: Nibud