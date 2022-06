Heeft jouw kat ineens een hard stukje in z'n vacht? Dit kun je doen

Ontdek je ineens een hard stukje in de vacht van je kat? Hoe kan dat? Grote kans dat het gaat om vervilting. En dat is serieus iets om in de gaten te houden.

Hard stukje in vacht kat

Het begint allemaal met een klit. Net als jouw haren kunnen ook die van je kat in de knoop raken. Soms lukt het katten niet meer om die klitten te verwijderen door hun vacht te wassen. Er komen dan steeds meer haren in verstrikt te zitten. Uiteindelijk ontstaat er een soort hard plakkaat: vilt.

Oorzaken van vervilting

Ontdek je dit bij je kat, dan is het zaak om even op te letten. Het kan namelijk zijn dat je kat iets onder de leden heeft. Misschien is je kat oud en lukt het hem niet meer om overal bij te komen tijdens het wassen, bijvoorbeeld omdat dat pijn doet. Risicoplekken zijn de oksels en de achterkant van de rug, net boven de staart.

Ook katten met overgewicht zijn minder flexibel. Verder kan vervilting te maken hebben met blaasproblemen of een slecht gebit.

Je hoeft niet meteen in paniek te raken, maar als je vermoedt dat er iets met je kat aan de hand is, is het altijd slim om de dierenarts te raadplegen.

Zo help je je kat van de viltplek af

Het is in ieder geval belangrijk je kat te helpen, want een viltplek kan pijnlijk zijn voor je huisdier. De huid onder de viltplek trekt zich namelijk strak, waardoor bewegen pijn gaat doen. Ook sluit de plek de huid af, waardoor het eronder een broeinest voor parasieten kan worden.

Jakkes! Even goed kammen dus. Het beste doe je dat met een kam met ijzeren tanden. Maar wel voorzichtig, want het kan pijnlijk zijn.

Heeft je kat grote viltplekken? Laat het dan over aan een professionele kattentrimsalon. Daar weten ze wel raad met de vacht van je poezenbeest.

Blijven kammen

Is de viltplek verwijderd? Dan wil je natuurlijk voorkomen dat het terugkeert. Kam je kat daarom regelmatig. En probeer in de gaten te houden of hij zich overal wast, of misschien toch wat mobiliteitsproblemen heeft.

Bron: Fokkerpetfood