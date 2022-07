Heeft jouw kat last van de warmte? Zo zorg je voor verkoeling

Katten kunnen over het algemeen goed tegen hoge temperaturen en zoeken de zon vaak zelfs op, maar bij extreme hitte en veel zon kun je jouw beestje toch beter ook een beetje beschermen. Katten raken warmte namelijk moeilijk kwijt omdat ze bijna niet zweten. Doordat ze alleen via hun voetzolen zweten en niet zo veel drinken, kunnen ze in enkele gevallen wel last krijgen van de warmte of oververhit raken. Daarnaast zijn er onder de katten ook groepen die sneller last hebben van de warmte. Bijvoorbeeld: katten met een korte snuit, oudere katten of juist kittens, katten met overgewicht, hartaandoeningen of longaandoeningen.

Zo weet je of een kat het warm heeft

Herken je deze symptomen? Dan kan het zijn dat je kat het te warm heeft:

Lusteloosheid

Rusteloosheid

Verminderde eetlust

Kwijlen

Koorts (temperatuur hoger dan 39 graden)

Versnelde ademhaling

Symptomen oververhitting kat

Katten raken niet snel oververhit omdat hun vacht ze ook beschermt tegen warmte. Heb je toch het idee dat je kat het wel heel moeilijk heeft met de warmte? Let dan op de volgende symptomen. Neem bij vermoeden van oververhitting altijd meteen contact op met de dierenarts.

Lusteloosheid

Desoriëntatie

Rode slijmvliezen

Overgeven en/of diarree

Kwijlen

Koorts

Hijgen: let op, wanneer een kat hijgt dan is het beestje in kritieke toestand en heeft het direct hulp nodig.

Tips afkoeling kat

Wanneer katten die veel buiten zijn het warm hebben, zoeken ze vaak zelf al wel een wat koeler plekje in de schaduw op. Zorg dus dat er in de tuin wat schaduwplekjes zijn waar ze een beetje bij kunnen komen zodat ze ’s nachts weer op pad kunnen. Je kunt ook een (lauwe) natte handdoek neerleggen waar de kat op kan liggen en maak de voetjes en oren van de kat nat. Doe dat niet met ijskoud water. Een te heftige temperatuurwisseling kan weer zorgen voor een shock. Zet katten daarom ook niet onder de kraan of gooi ook geen emmer water over de kat heen. Zorg ook dat er op verschillende plekken water staat zodat de poes goed blijft drinken. Is de zon heel sterk? Witte katten of katten met witte oren kunnen snel verbranden. Houd deze beestjes dan ook binnen als de kans op verbranding groot is.

Binnenkatten

Is jouw kat altijd binnen? Let dan goed op dat het in huis niet te warm wordt. Zorg daarom voor een koele ruimte met eventueel airco, genoeg (regelmatig vers) water en eventueel natvoer. Sla het spelen met de kat met warm weer ook een dagje over zodat het dier niet onnodig energie verbruikt.

Borstel jouw kat bij warm weer ook regelmatig. De vacht van een kat zorgt niet alleen voor warmte, maar houd het beestje ook koel. Wanneer je de losse haren regelmatig verwijderd, wordt de ondervacht dunner en blijft de kat koeler.

Te dikke katten kunnen sneller last krijgen van de warmte. Zo weet je of jouw kat overgewicht heeft:

Bron: Dierenkliniekvondelpark.nl, Avevewinkels.be