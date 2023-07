Heeft zonnebrandcrème een inwerkperiode of kun je direct na het smeren naar buiten?

We bellen met dermatoloog Daniel Kadouch, tevens oprichter van Tenue de Soleil voor duurzame zonbescherming.

Heeft zonnebrandcrème een inwerkperiode?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Kadouch adviseert iedereen om je minimaal een half uur voor blootstelling aan de zon in te smeren. Dan zit je volgens hem eigenlijk altijd goed. Wel verschilt de snelheid van de werking per type zonnebrandcrème. “Zonnebrandcrème met een mineraal filter beschermt door het aanbrengen van een beschermlaagje op de huid, terwijl zonnebrandcrème met een chemisch filter wordt geabsorbeerd ín de huid”, legt Kadouch uit. “Die laatste moet even in je huid trekken en absorbeert dan dus ook UV-stralen. Omdat bijna alle zonnebrandcrèmes een chemisch filter bevatten, is eigenlijk altijd het advies om je een half uur van tevoren in te smeren.”

Bij zonnebrandcrèmes met natuurlijke minerale filters geldt die inwerkperiode niet. Deze werken eigenlijk vrijwel meteen. Hoewel deze crèmes steeds populairder worden, zijn ze nog steeds zeldzaam. “Bijna alle zonnebrandcrèmes hebben ófwel een chemisch filter of een combinatie van een chemisch en mineraal filter”, aldus Kadouch. En dus kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.

Chemische versus minerale filters: wat is beter?

Hoewel zonnebrandcrème met een mineraal filter dus meteen werkt, over het algemeen rustiger is voor je huid én milieuvriendelijk is, kleeft er ook een nadeel aan deze optie. Het laat namelijk een witte waas achter op je huid. Zonnebrandcrèmes met een chemisch filter smeren daarentegen heel makkelijk en laten minder vaak zo’n waas achter. Ze kunnen wel weer irritatie veroorzaken, en zijn vaker minder vriendelijk voor je huid en het milieu.

Smeren of sprayen?

Daarbij maakt het dan ook nog uit of je smeert of sprayt. “Bij sprayen is de viscositeit (de smeerbaarheid, red.) over het algemeen iets minder omdat het dunner is”, vertelt Kadouch. “Dus smeren mensen over het algemeen te weinig. Crème is iets geconcentreerder en heeft daarom in werking meestal de voorkeur boven een spray, ook al is deze soms wat lastiger aan te brengen.”

Zó zon je veilig

Kadouch benadrukt dat veilig zonnen verder aankomt op de basisvoorschriften: vermijd de zon tijdens piekuren, draag zoveel mogelijk bedekkende, en het liefst UV-werende kleding, en smeer de huid die wel wordt blootgesteld in met zonnebrandcrème SPF30 of hoger.

Misschien heb je nog een oude tube zonnebrandcrème van vorig jaar liggen? Is die eigenlijk nog effectief? In onderstaande video geeft huidexpert Kuno antwoord op die vraag.