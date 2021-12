Heerlijke borrelhap: broodkrans met kruidenroom

Steel de show met deze mooie en lekkere broodkrans tijdens de feestdagen. Echt niet moeilijk om te maken trouwens, want de oven doet het meeste werk.

Dit heb je nodig: Voor 10 personen BROODKRANS: • 550 g bloem • 1 zakje gist • 250 g volle kwark, op kamertemperatuur • 80 ml olijfolie • 1/2 tl zout • 50 g geraspte Parmezaanse kaas • 4 takjes rozemarijn, heel fijn gehakt • 5 takjes tijm, blaadjes fijngehakt • 5 takjes platte peterselie, fijngehakt • 75 g boter KRUIDENROOM: • 150 g roomkaas • 100 g Griekse yoghurt • 4 el verse kruiden (peterselie, bieslook en dille ) • 1/2 tl uienpoeder • snuf rode peper EXTRA NODIG: • keukenmachine • springvorm Ø 26 cm • bakpapier • ovenvast bakje of kommetje Ø 8 cm Bereiden: 40 min. Bakken: 40 min. Rijzen: 2 uur en 25 min.

Meng 2 el bloem met de gist en 50 ml warm water, roer los en laat 10 min. staan. Als het licht borrelt is de gist geactiveerd. Doe het gistmengsel, de bloem, de kwark, 60 ml olijfolie, het zout, de kaas en de helft van de rozemarijn in de kom van de keukenmachine en kneed met de deeghaak tot een soepel, kleverig deeg, circa 10 min. Dek de kom af en laat het deeg 2 uur rijzen op een warme plek. Duw bakpapier in de springvorm en laat de randen overhangen. Vet het ovenvaste bakje in met boter en zet het midden in de bakvorm. Smelt de boter, meng met de rest van de fijngehakte kruiden en 20 ml olijfolie en giet in een soepbord. Kneed het gerezen deeg kort door (met ingevette handen plakt het minder). Neem met een kleine lepel een stukje deeg eraf, vorm een balletje ter grootte van een walnoot en leg het in het kruidenboter-mengsel. Als je er vijf hebt, rol ze dan door de boter en leg ze op de bodem van de springvorm met steeds een beetje tussenruimte. Vul de bakvorm eerst met een enkele laag deegballetjes en leg er een zigzaggende laag bovenop, in totaal 40-45 balletjes. Dek de bakvorm losjes af met ingevet bakpapier en laat de balletjes 15 min. rijzen op een warme plek. Verwarm de oven voor op 180 °C. Kwast het deeg nog eens in met de rest van de kruidenboter en bak de krans in 40 min. bruin en gaar. Meng de ingrediënten voor de room en bewaar koel in een afgesloten pot. Neem de krans uit de oven en laat hem in de vorm op een rooster afkoelen. Neem hem dan uit de bakvorm, haal voorzichtig het bakje los uit het centrum en leg de krans op een schaal (of wikkel hem in alufolie als je hem van tevoren maakt). Serveer de krans warm (of opgewarmd) en zet de kruidenroom in het midden.

Eet smakelijk!

Styling: Cyn Ferdinandus Fotografie: Eric van Lokven Receptuur: Bart Stuart