Heetwaterdispenser of waterkoker: wat is goedkoper (en wat is beter)?

Een rondje langs webshops leert dat een heetwaterdispenser gemiddeld honderd euro kost, terwijl je voor een waterkoker gemiddeld slechts dertig tot veertig euro neerlegt. Uiteraard is de prijs afhankelijk van het merk; in elke categorie bestaan veel duurdere en goedkopere opties. Al is de prijs niet het enige om rekening mee te houden.

Voordelen heetwaterdispenser

Een heetwaterdispenser wordt ook wel een instant waterkoker genoemd. Je kunt het vergelijken met een kokendwaterkraan. Een aantal voordelen van de heetwaterdispenser ten opzichte van de waterkoker:

De heetwaterdispenser is vele malen sneller en efficiënter dan de waterkoker: het water is binnen tien seconden opgewarmd.

Ook is de dispenser duurzamer : je kookt immers niet meer water dan je nodig hebt. Je geeft de gewenste hoeveelheid exact aan.

De temperatuur van het water is altijd consistent . Niet geheel onbelangrijk bij het klaarmaken van een goede kop koffie of babymelk.

de temperatuur handmatig instellen. Handig voor de echte theeliefhebbers, die weten dat je Bij luxe versies kun je. Handig voor de echte theeliefhebbers, die weten dat je niet elke thee op dezelfde temperatuur drinkt

Voordelen waterkoker

Ben je een tikje nostalgisch en kun je je geen keuken voorstellen zonder waterkoker? Goed nieuws: ook dit apparaat heeft zo zijn voordelen.

Een waterkoker is kleiner dan een heetwaterdispenser en neemt dus minder ruimte in. Handig in kleinere keukens!

Een waterkoker is makkelijker verplaatsbaar dan een heetwaterdispenser.

Een waterkoker is voor sommige mensen makkelijker in gebruik. Een heetwaterdispenser bedienen kan even wennen zijn.

Hoewel je met een heetwaterdispenser niet meer water verbruikt dan je nodig hebt, verbruikt deze wél meer energie. Een waterkoker is energiezuiniger.

Conclusie

Je zou dus kunnen zeggen dat het per persoon verschilt of een heetwaterdispenser de meer dan dubbele prijs waard is. Ben jij er al uit hoe je je volgende kopje thee zet?

