Heimwee? Met déze tips heb je er geen (of minder) last van

Voor de meeste mensen kan hun vakantie niet lang genoeg duren, maar voor mensen met heimwee is dit helemaal anders. Het gemis van hun eigen omgeving kan zo krachtig voelen dat ze er soms letterlijk ziek van worden. Waar komt heimwee eigenlijk vandaan? En nog belangrijker: wat kun je ertegen doen?

Zelf heimwee?

Hoge verwachtingen

We verwachten tegenwoordig enorm veel van onze vakanties. “We móeten plezier maken en samen leuke dingen ondernemen. Maar die torenhoge verwachtingen bieden geen garantie voor succes”, legt gedragstherapeut An Coetsiers uit aan HLN.be. “En dat is op vakantie niet anders.”

Ook volwassenen

Heimwee komt echt niet alleen voor bij kinderen of jongeren die uit huis gaan. Ook volwassenen kunnen goed ziek worden. Het is een vervelend gevoel, aangezien je vaak heel wat geld neerlegt voor zo’n trip. Gelukkig zijn er genoeg oplossingen om van dit nare gevoel af te komen.

Vertrouwd

Heimwee brengt stress met zich mee. Je krijgt meestal hoofdpijn of buikpijn en je slaapt ’s nachts nauwelijks, waardoor je overdag moe bent.

Om heimwee te voorkomen kun je het beste je oude, vertrouwde omgeving een beetje meenemen op vakantie. Neem foto’s van familieleden mee, koffiemokken, je eigen hoeslaken en dekbedovertrek of zelfs je eigen hoofdkussen. Je voelt hierdoor sneller thuis op je vakantiebestemming.

Blijven praten

Verken rustig de omgeving en verwacht niet dat je je meteen de eerste dag al comfortabel voelt. Neem de tijd om aan de nieuwe bestemming te wennen. Bovendien heb je vaak een lange reisdag achter de rug, dus niemand is dan te genieten. Durf daarnaast met iemand over je heimwee te praten. Het is fijn om even je hart te luchten. Misschien kan je partner of vriendin je wel helpen om je op je gemak te stellen. “Een beetje heimwee is niets om je echt zorgen over te maken”, benadrukt Coetsiers.

Zoek afleiding

Ga leuke, interessante dingen doen en blijf bezig. De hele dag op een ligbedje op het strand liggen zorgt bij sommige mensen voor een ultiem vakantiegevoel. De kans is echter groot dat je dan juist veel gaat nadenken. “Meestal hebben mensen op die stille momenten het meeste last van heimwee”, legt emeritus hoogleraar klinische psychologie Ad Vingerhoets uit aan RTL Nieuws. “Dan helpt het inderdaad om afleiding te zoeken in een activiteit.”

Positief blijven

Doe op vakantie dezelfde dingen als thuis. Lees jij iedere ochtend de krant onder het genot van een kopje koffie? Doe dat op vakantie dan ook. Ga je iedere avond een uurtje sporten of wandelen? Zet je zelf ertoe dit ook op vakantie te doen. Je zult merken dat je al snel lekkerder in je vel zit. En blijf vooral positief denken. Wat is er mooi aan de plek waar je bent? Hoe fijn is het om lekker samen te zijn met je gezin? Het is goed om thuis te missen, maar geniet van het moment op vakantie. Voor je het weet zit je weer in het vliegtuig of de auto terug naar huis.

Tot slot nog een tip: neem een paracetamol als je last hebt van heimwee. “Uit een Amerikaanse studie bleek een tijd geleden dat een paracetamol kan helpen bij liefdesverdriet”, vertelt Vingerhoets. En het gevoel van heimwee kun je vergelijken met liefdesverdriet of rouwen. Deze vorm van ziek zijn en pijn hebben kent ook iedereen, maar het bestaat niet officieel en je gaat er niet mee naar de dokter.

Tips als je (klein)kind heimwee heeft

Kinderen hebben stiekem best vaak last van heimwee, omdat ze soms weinig ervaring hebben buiten hun vertrouwde omgeving. Gaat jouw (klein)kind voor het eerst op zomerkamp, dan kan hij of zij daar tegenop zien. Met deze tips komt het helemaal goed.

Laat je kind van tevoren bij opa en oma, vrienden of familieleden logeren, zodat ze gewend zijn aan slapen in een andere omgeving.

Bespreek het thema ‘heimwee’ met je kind. Door de olifant in de kamer telkens weg te stoppen, kun je het probleem vergroten. Misschien ontdek je samen iets dat het vervelende gevoel kan wegnemen. Misschien een knuffel, lievelingsspeelgoed of zijn/haar eigen kussen.

Geef van tevoren door aan de leiding dat je kind last heeft van heimwee . Dan kunnen zij hierop anticiperen.

Houd het afscheid luchtig, zodat je kind niet het idee krijgt dat het een emotioneel afscheid is.

Houd contact als dat mogelijk is. Misschien vindt je zoon of dochter het leuk om een keer te bellen. Of stop een kaart in zijn of haar tas met daarop een leuke tekst.

Marjolein had heimwee

Ja, op vakantie gaan is voor sommigen het heerlijkste wat er is, voor anderen een nachtmerrie. Marjolein (36) ging vanwege haar heimwee bijvoorbeeld nooit op vakantie. Toen kreeg ze een zoon. “Het knaagde aan me dat hij nooit meer zag dan ons eigen dorp.”

