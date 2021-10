Helemaal de trend: aquapaaldansen

Paaldansen in het water

Rond de jaren ‘80 begon een nieuwe trend: paaldansen. Of nou ja, trend, het werd een populaire bezienswaardigheid in Canadese stripclubs. Wie het bedacht heeft moet sterk en lenig zijn geweest, want er is haast geen sport zo zwaar als paaldansen. Een vorm van zowel cardio als krachttraining, en we weten allemaal dat die combi best pittig kan zijn. Hoe dan ook, paaldansen werd een ding. Net als wel meer dansvormen waaide het ‘gepaaldans’ over naar Europese bodem, en zijn er ook in Nederland heuse kampioenschappen van gemaakt. Zo bewonderen we al jaren toppers als Dineke Minten, die haar paaldanskunsten na haar Nederlandse kampioenschap al snel naar wereldniveau wist te brengen. Inmiddels kent het paaldansen een nieuwe vorm: aquapaaldansen. Inderdaad, dat is paaldansen in het water.

De voordelen van aquapaaldansen

Dat aquapaaldansen - of aquapole, zoals het ook wel wordt genoemd, heeft fijne voordelen. Zo krijg je minder blessures, want dat heerlijke effect heeft sporten in het water, en kun je in elk geval niet vallen. Want eerlijk is eerlijk, ondersteboven aan een paal hangen en dan acrobatische kunsten vertonen is geen pretje als de zwaartekracht het van je wint. In een zwembad zal het water je snel genoeg opvangen, en dat is een stuk veiliger (en in het water hang je natuurlijk niet voortdurend ondersteboven, zou wat zíjn). En laten we vooral niet vergeten wat de belangrijkste reden is van de dames die zich aan aquapaaldansen wagen. Het verbrandt hartstikke veel calorieën, en laat je spieren even zien waar ze toe dienen. Goed, het ziet er misschien niet zo sexy uit als in de Canadese stripclubs, maar aquapaaldansen lijkt de moeite waard.

Bron: FIT, Wikipedia.