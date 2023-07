Hema, Aldi en Etos: deze winkelnamen zijn afkortingen (en zo heten ze voluit)

Je staat er amper bij stil, maar veel winkelnamen zijn een afkorting van iets. Zelfs als je het niet verwacht. Zo is bestaat de naam Hema uit de eerste letters van vier aparte woorden. Daarnaast zijn er wel meer Nederlandse winkelklassiekers waarvan de naam eigenlijk een afkorting is. Leuke anekdote voor op verjaardagen, toch?

Hema

De allereerste Hema opende op 6 november 1926 in de Kalverstraat in Amsterdam. Een paar dagen later opende een tweede vestiging, even verderop. Voor de oorlog heette dit ‘warenhuis voor de gewone man’ H.E.M.A.: met hoofdletters en puntjes, dus. Dat staat voor Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. De Hema verkocht namelijk alleen producten voor eenheidsprijzen: 10, 25 en 50 cent. Van ieder artikel was daarnaast maar één soort te koop, onder het mom ‘de beste kwaliteit voor de laagste prijs’.

Etos

Wat veel mensen niet weten, is dat de Etos in 1924 is opgericht door medewerkers van het Eindhovense elektronicabedrijf Philips. Personeel kon er met korting levensmiddelen kopen. De winkel heette toen overigens nog geen Etos. Die naam werd pas in 1931 verzonnen, toen de winkel onafhankelijk werd. Etos staat voor Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking.

Aldi

Nog zo’n vertrouwde klassieker in het straatbeeld: de Duitse supermarktketen Aldi. Ook de Aldi was er voor de oorlog al bij en werd in 1913 opgericht door de broers Karl en Theo Albrecht. Dat de supermarkt een prijsvechter is zien we ook terug in de naam, want Aldi is een afkorting van Albrecht Discount.

En ook: Hans Anders

Behalve afkortingen, gebruiken we ook vaak voor- en achternamen voor winkelketens, zoals Albert Heijn en Dirk van den Broek. Vernoemd naar de oprichter, zul je misschien denken. Nou nee, dat is niet altijd het geval. Hoewel Albert en Dirk echt hebben geleefd, is de naam van opticien Hans Anders een verzinsel van de drie oprichters Hans, Hans en Cees. Zij besloten het ‘anders’ te gaan doen in brillenland en één en één is twee (sorry, Cees).

Bron: Hema.nl, Etos.nl, Aldi.nl, Handanders.nl