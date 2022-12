Hema seksspeeltjes scoren: binnen 48 uur uitverkocht

Sinds deze week kun je voor een vibrator, massageolie of pakje condooms gewoon bij Hema terecht. Het warenhuis heeft namelijk de handen ineengeslagen met Easytoys. Je kunt de sex toys in de winkel vinden naast de make-up in het Mooi-en-gezond-schap en in de webshop, al zijn daar wel bijna álle producten uitverkocht.

EasyToys-ceo Eric Idema reageert: “Het is fantastisch nieuws dat er een enorme run is op de collectie die we samen met Hema hebben samengesteld. Het is bij ons niet de verrassing die overheerst, maar het ‘zie je wel’-gevoel. We roepen al jaren dat seksspeeltjes de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat ze nu als warme broodjes over de toonbank gaan bij ’s lands bekendste warenhuis is voor ons de ultieme bevestiging.”

Als een ‘haas’ zo snel

De reacties op het nieuwe aanbod van Hema waren nogal gemengd. Al blijkt het dus tóch een razend succes te zijn. Het populairste product was de rabbitvibrator, die was als eerste uitverkocht. “Seksueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen”, zegt Tamara van Geest, unitmanager bij Hema.

Bron: AD