Herfstige reuzenfrittata met pompoen, hazelnoten en kaas

Een fijn restjesrecept voor pompoen of andere groenten. Geldt ook voor de kaas!

Voor 8 personen: • 500 g fles- of oranje pompoen, in blokjes • 2 rode uien, geschild, in dunne parten • Naaldjes van 1 takje rozemarijn, heel fijngehakt • 2 el olijfolie • Zeezout • Versgemalen peper • 75 g hazelnoten zonder vlies, grof gehakt • 12 eieren • 350 ml volle melk • 150 g lekkere blauwe kaas (of andere kaas, zoals feta of geitenkaas) Bereiden: 15 min. Bakken: 40-45 min. Kcal.: 273 p.p.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel pompoen en ui over een met bakpapier beklede diepe bakplaat, bestrooi met rozemarijn, zout en peper en besprenkel met olijfolie. Rooster de groenten in circa 20 min. in het midden van de oven net gaar. Haal na 10 min. de bakplaat uit de oven, verdeel de hazelnoten over de groenten en bak nog 10 min. mee. Klop intussen de eieren los met de melk en breng op smaak met zout en peper. Haal de groente uit de oven, verkruimel de kaas erboven en giet het eimengsel eroverheen. Verlaag de oventemperatuur naar 180 °C en bak de frittata 25-30 min. in het midden van de oven tot de bovenkant heel lichtbruin is en het ei net gestold. Serveer warm of koud, in kleine blokjes of grotere stukken.

Styling: Marijn Visser. Bereiding: Ingmar Niezen. Productie en receptuur: Studio Yvette van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen M.M.V.: Corinne van Baast Keramiek, Dille&Kamille, H&M Home, Ikea, Sissy-Boy Homeland, Søstrene Grene