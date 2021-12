Herkennen honden en katten hun broers en zussen?

In het wild

Al in het jaar 2000 bleek uit een Japans onderzoek dat wilde kattenbroers en -zussen elkaar in elk geval goed genoeg herkennen om te weten dat paren geen optie is. Daar heeft Moeder Natuur dus goed in voorzien; die katten in 't wild redden zich wel. Hebben onze huisdieren dat ook, of is dat er langzaam uit geëvolueerd?

Honden en katten in huis

Ook bij huiskatten én honden lijkt enige herkenning zichtbaar. Zo zouden ze bijvoorbeeld echt veel beter met elkaar op kunnen schieten dan met hun soortgenootjes die géén familie zijn. Samen slapen en eten kan dan ineens redelijk zonder slag of stoot, en elkaar begroeten gaat ook met wat meer charme gepaard. Toch betekent dat niet per se dat ze elkaar echt als broer of zus herkennen.

Geur en herinnering

De herkenning heeft waarschijnlijk veel meer betrekking op de geur dan op het idee dat ze uit hetzelfde gezinnetje komen. Honden en katten voelen zich mogelijk sneller op hun gemak bij hun broer of zus, omdat de geur bij hen geen signaaltje van gevaar afgeeft; ze kennen die geur al. Vooral kittens hebben een sterke socialisatiefase waarin ze openstaan voor nieuwe dingen; pas na een week of acht begint al het onbekende ineens een beetje eng te worden.

De voorwaarden

Goed, honden en katten herkennen dus vooral de geur van hun broertjes en zusjes, en hebben waarschijnlijk geen besef van het hele concept familie (alhoewel: je weet maar nooit). Ook herkent niet elke hond of kat de specifieke geur; volgens onderzoekers gebeurt dat alleen als de broertjes en zusjes in kwestie elkaar minimaal tot de zestiende week na de geboorte hebben gezien.

Lieve vrede

Gelukkig is een familieband of geurherkenning niet het enige waarmee de lieve vrede tussen huisdieren kan worden bewaard. Deze negen hondenrassen kunnen bijvoorbeeld opvallend goed overweg met katten, en met deze DIY macramé kattenbedden houd je katten uren zoet; of ze nu familie zijn, of toch nog een beetje aan elkaar moeten wennen.

Bron: Science Direct, Quest en Anthrozoology Institute.