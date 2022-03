Hertogin Kate maakt indruk met fantastische roze glitterjurk

William en Kate sloten maandag de dag af met een receptie bij de Maya ruïnes van Cahal Pech. Een feestelijke avond die vraagt om een feestelijke outfit. Dat liet de hertogin zich geen twee keer zeggen.

Hertogin Kate in roze glitterjurk

Kate zag er die avond fantastisch uit in een lange roze glitterjurk van het Britse label The Vampire’s Wife. De jurk heeft met zijn 2500 pond (zo’n 3000 euro) wel een flink prijskaartje. Ze combineerde de galajurk met een clutch met een geborduurd Maya-patroon, zilveren sandaaltjes van Jimmy Choo en opvallende oorbellen.

Inspiratie voor feestoutfit

Door het prijskaartje is de kans klein dat de jurk binnenkort bij een van ons in de kast hangt, maar deze fantastische roze tint is wel een van de trendkleuren van dit seizoen. Op deze manier kan het tóch een inspiratie zijn voor een outfit voor een feestelijke gelegenheid in jouw agenda:

Bron: Hellomagazine.com