Het heerst weer: hoe besmettelijk is buikgriep nu echt?

Het norovirus is een virus dat buikgriep veroorzaakt. Door een ontsteking aan het maagdarmkanaal kun je bij buikgriep last hebben van braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp. Maar hoe besmettelijk is het norovirus eigenlijk?

Besmettelijk

Erg besmettelijk, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep, waarvan een half miljoen gevallen worden veroorzaakt door het norovirus. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich heeft. De ontlasting kan wel 3 weken besmettelijk blijven. Ook zijn er geen inentingen of medicijnen die een norovirusinfectie kunnen voorkomen.

Handen wassen

Toch kun je wel wat doen om jezelf te beschermen tegen het virus. Door regelmatig je handen te wassen met water en zeep, kun je wellicht voorkomen dat je het virus krijgt. Ook helpt het om zeker 1 keer per dag het toilet goed schoon te maken.

Thuis blijven

Mocht je het virus toch hebben gekregen, dan kun je maar beter thuis blijven. Het is niet verstandig om te gaan werken als je klachten hebt. Ten eerste kan het braken plotseling optreden en erg heftig zijn. Daarnaast voorkom je besmetting bij anderen door thuis te blijven. Helemaal wanneer je in de zorg, met kinderen of in de voedselbereiding werkt, is het verstandig om thuis blijven en contact op te nemen met de GGD of bedrijfsarts.

Verspreiding

Onlangs zijn tientallen cliënten en medewerkers van zorggroep Amarant getroffen door het norovirus. Elke dag komen er nieuwe zieken bij. Het virus verspreidt zich heel snel. Om verdere verspreiding te voorkomen hebben ze gemeenschappelijke ruimtes afgesloten en mogen werknemers niet op meerdere locaties werken.

Bron: RIVM.