Het perfecte uitje voor de herfstvakantie: 5x pompoenboerderijen in Nederland

Wat schreeuwt meer ‘herfst’ dan een pompoen? Een hele boerderij vol pompoenen! Een bezoekje aan zo’n boerderij is de perfecte bestemming voor een uitje in de herfstvakantie. Leuk voor kookliefhebbers, maar net zo vermakelijk voor de kinderen. En mooi meegenomen: die perfecte Instagram-foto kan er ook prima gemaakt worden.

Pompoenen Boerderij Bos

Kees en Miriam Bos begonnen de pompoenboerderij als een hobby, maar inmiddels is het veel meer dan dat. Je vindt deze boerderij in Opperdoes in Noord-Holland, op een klein uur rijden vanaf de hoofdstad. Bos heeft zich ontwikkeld tot een van de bekendste pompoenboerderijen van Nederland, waar je pompoenen in alle soorten en maten koopt. Ook leuk voor de foto’s!

Groentenhof Poelen

Gelegen in het landelijke Gelderland vind je Groentenhof Poelen, een boerderij waar in de maanden september en oktober heel wat pompoenen te zien zijn. Wie er een weekend in de natuur van wilt maken, overnacht bij de aangesloten Bed & Breakfast. Wakker worden tussen een oranje herfstlandschap: wat wil je nog meer in de najaarsvakantie?

De Leropper Tuin

Ook in het Zuiden des lands is een bezoekje aan een pompoenboerderij mogelijk: vlak onder Roermond kom je De Leropper Tuin tegen. De mensen achter deze kwekerij zijn naar eigen zeggen ‘besmet met het pompoenvirus’, en die liefde voor het gewas is terug te zien op de boerderij. In het bijgelegen winkeltje koop je alles wat op het land groeit.

Charlottes Pompoenen

Wie dacht dat pompoenen pas populair werden sinds de komst van het Amerikaanse Halloween, heeft het mis. Charlottes Pompoenen in Zeeland bestaat namelijk al sinds 1992. Boek een rondleiding, geniet van een speciale pompoen high-tea of loop zelf een rondje op de kwekerij -om vervolgens met een prachtige pompoen huiswaarts te keren, uiteraard.

Pompoenen Drenthe

Kakelverse pompoenen, zo van het land: die krijg je bij Pompoenen Drenthe. De groenten worden hier bovendien biologisch geteeld: wel zo fijn voor de natuur en jouw smakelijke gerecht. Doordat de pompoen een nogal veelzijdig gewas is, kan de keuze lastig zijn. De boeren in Drenthe adviseren je exact welke pompoen het lekkerst is per gerecht.

Bron: Your Little Black Book