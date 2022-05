Hier is dat kleine zakje op je spijkerbroek eígenlijk voor bedoeld

Het zakje aan de voorkant is op zo’n beetje elke spijkerbroek te vinden, toch lijkt niemand echt te weten waar ‘t voor dient. Voor de sier wellicht? Want veel te schattig en klein om je sleutels of een lipstick in te bewaren. Welnu, Levi's verklaart in een blog waar het zakje wél goed voor is. Spoiler: het is - uiteraard - niet wat je denkt. De kans is klein dat je het gebruikt zoals het oorspronkelijk bedoeld is.

Cowboys

Het mini-ding zit er namelijk om een zakhorloge in te kunnen stoppen. "In de jaren 1800, toen jeans gemaakt werden als een stevige werkbroek voor cowboys, gebruikten de mensen nog een zakhorloge. Omdat ze in de grote zak nogal snel stuk gingen, werd er een extra klein zakje gemaakt om het horloge veilig op te bergen."

Zo, weet je dat ook weer.

Bron: HLN.be