Ze houden we ondanks alles de kerstsfeer vast.

Het geluk dat kerstmarkt heet

Een kerstmarkt is wat ondergetekende betreft een perfecte manier om een lach op je gezicht te toveren. Een beetje struinen met een warm glas glühwein in je hand, kerstbomen vol lichtjes op elke hoek en een vrijbrief om heel veel chocola en lekkers te eten - om over de vele kerstaankopen nog maar te zwijgen.

Nederlandse kerstmarkten

Toch gooit corona ook dit jaar roet in het eten, en moeten we het doen met een minimale, ingetogen kerst zonder grote fratsen. Maar een kerstmarkt, díe kun je in Nederland op sommige plekken nog wel bezoeken. In deze steden kun je je kersthart ophalen:

Amsterdam

In onze hoofdstad zit je goed voor een portie kerstmarkt. Zo kun je naar hartelust schaatsen op het Museumplein, waar net als voorgaande jaren een schaatsbaan is aangelegd. Omringd door lichtjes en muziek heb je daar zó de kerstsfeer te pakken. Het tonen van je QR-code is verplicht.

En het Amsterdam Light Festival is ook van start. Het is geen kerstmárkt, maar wel een prachtig aangezicht in de Amsterdamse grachten. Neem je eigen glühwein mee, en de ervaring is compleet.

Tot slot: de RAI is van 19 december 2021 tot en met 3 januari 2022 een waar winterparadijs, waar je kunt schaatsen, langlaufen, optredens kunt bekijken en zelfs in een reuzenrad kunt. De enige vereiste is het tonen van je QR-code bij binnenkomst, net als het dragen van een mondkapje.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Amsterdam Light Festival (@amsterdamlightfestival) op 15 Dec 2021 om 1:49 PST

Valkenburg

Valkenburg is omgedoopt tot een ware kerststad, waar je ook in coronatijd kunt genieten van al het moois dat met kerst te maken heeft. Van 12 november 2021 t/m 9 januari 2022 is het Geulstadje Valkenburg weer van onder tot boven in kerstsferen gehuld. Wat je kunt verwachten? Een heel scala aan lichtjes, muziek en veel lekkers, boven- én ondergronds! Wegens verwachte drukte is je bezoekje van te voren plannen genoodzaakt, maar dat mag de pret niet drukken.

Zeist

En tot slot kun je ook in Zeist compleet in de kerstsferen rondlopen. In het stadje is het tot en met zondag 9 januari 2022 een en al gezelligheid, met een kerstmarkt, een schaatsbaan en heel veel stalletjes vol moois. De kerstmarkt is elke dag geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur.

Bron: Hart van Nederland