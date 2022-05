Híer maak je je volgens je sterrenbeeld het meeste zorgen over

Je karakter en sterrenbeeld geven een vrij duidelijk beeld over welke emoties je associeert met welke gebeurtenissen.

Grote zorgen

Je herkent het vast wel dat je gedachten soms maar door blijven razen. Je maakt je ergens zorgen over en dezelfde gevoelens en problemen blijven zich maar herhalen in je hoofd. Je maakt het vaak groter dan het is, maar zodra je eenmaal begint met piekeren, is er geen stoppen meer aan. Volgens je sterrenbeeld maak jij je híer het meest zorgen over:

Ram

Eén ding waar een Ram zich zorgen over maakt is of ze wel productief genoeg is. Je maakt je altijd druk over wat de toekomt voor jou in petto heeft. Je doel is om succesvol te zijn, maar probeer die druk los te laten. En vergeet niet: je kunt niet meer doen dan je best.

Stier

Stieren zijn bang voor verandering. Je hebt momenteel alles wat je hartje begeert, maar bent continu bezig met wat er in de toekomst gaat veranderen. Zonde! Geniet van het hier en nu. Bovendien is verandering vaak ook goed.

Tweelingen

Zeg eens eerlijk: hoe vaak kijk jij per dag op je bankrekening? Tweelingen houden precies bij wat er wekelijk binnenkomt en hoeveel geld er elke week uitgaat. Je durft jezelf niet goed te verwennen, omdat je nu al bang bent voor geldproblemen in de toekomst. Maar vergeet jezelf niet af en toe een kleine beloning te gunnen.

Kreeft

Een kreeft denkt zelden aan zichzelf, dus ook in dit geval maakt ze zich vooral zorgen om haar familie en vrienden. Je hoopt dat iedereen gezond en gelukkig is, maar ondertussen vergeet je voor jezelf te zorgen. Probeer wat meer momentjes voor jezelf te nemen.

Leeuw

Falen is geen optie voor jou. Je doet altijd je stinkende best en probeert overal de beste in te zijn. Soms kan die angst om te falen voor veel stress zorgen. Fouten maken is menselijk en mislukkingen horen bij het leven. Daar leer je alleen maar van.

Maagd

Ben je extreem bang om een fout te maken op je werk? Dan maak jij je zorgen om je toekomst bij dat bedrijf. Je bent als de dood om ontslagen te worden. Het maakt je onzeker, waardoor je je terugtrekt in je schulp. Maar dat is helemaal niet nodig. Jij mag er zijn en iedereen op je werk is ook vast benieuwd naar jouw ideeën.

Weegschaal

Je bent je hele leven al bang dat je de ware niet tegen zult komen. Onthoud één ding: het beste komt altijd onverwachts. Mocht je al wel een partner hebben, dan ben je waarschijnlijk bang om hem kwijt te raken. Verlatingsangst komt vaker voor dan je denkt. Durf dit aan je partner aan te geven, waarschijnlijk kan hij of zij die onzekerheid bij je wegnemen.

Schorpioen

Het idee om verraden of in de steek gelaten te worden, zorgt bij jou voor slapeloze nachten. Hierdoor ben je altijd achterdochtig. Schorpioenen zijn bang voor de mening van anderen, waardoor ze het moeilijk vinden om echt zichzelf te kunnen zijn in de buurt van anderen.

Boogschutter

Als perfectionist maak jij je constant zorgen over je uiterlijk. Zit je haar goed, past je outfit bij elkaar, zien je benen er zo niet te dik uit? Je bent zo bezorgd over je lichaamsbeeld dat je daar uren per dag mee bezig bent. Wist je dat een beetje zelfvertrouwen je ook heel aantrekkelijk kan maken?

Steenbok

De altijd sterke Steenbok is bang dat iemand erachter komt dat ze soms ook zwak en kwetsbaar kunnen zijn. Wees eens eerlijk tegen jezelf: zo erg is dat toch niet?

Waterman

Watermannen zijn eigenlijk onzeker over alles en nog wat. Soms denk je dat je de verkeerde partner hebt gekozen, dan heb je het idee het beroep dat je hebt gekozen helemaal niet bij jou past en weer een andere dag ben je onzeker over je uiterlijk. Niets maakt jou 100% tevreden. Je bent continu bang om verkeerde keuzes te maken, maar hoe erg is het om een keer de mist in te gaan? Daar leer je alleen maar van.

Vissen

Je maakt je constant zorgen over wat andere mensen van je denken of wat ze achter je rug om zouden zeggen. Maar met zo weinig eigenwaarde ben je eigenlijk altijd afhankelijk van anderen en die bevestiging moet je niet bij anderen zoeken, maar bij jezelf.

Bron: Freundin.de