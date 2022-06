Hier moet je op letten als je een e-reader aanschaft

Op deze zeven dingen kun je letten bij de aankoop.

Scherm

Ga je de e-reader vooral tijdens strandvakanties gebruiken of als je ’s avonds in bed ligt? Als dat laatste het geval is, kunnen zaken als ingebouwde schermverlichting en een hogere resolutie belangrijk zijn.

De resolutie wordt uitgedrukt in puntjes per inch, ppi. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper de letters. De beste resolutie die op dit moment in e-readers wordt gebruikt is 300 ppi. Er zijn ook e-readers waarbij je de lichtkleur kunt instellen. Hiermee kun je bijvoorbeeld blauw licht wegfilteren.

Opslag

Er zijn tegenwoordig veel e-readers met een opslagruimte van 8 GB. Hierdoor heb je ruimte voor maar liefst 6.000 boeken, hoewel dit wel afhankelijk is van onder meer het aantal pagina’s en afbeeldingen. Als je een oudere, tweedehands e-reader koopt, is het verstandig om even te polsen naar het aantal GB.

Abonnementsdiensten en apps

Goed om te weten: niet alle abonnementsdiensten zijn op alle e-readers te gebruiken. Apps installeren is zelfs alleen mogelijk op e-readers van Android. Wil je e-books lezen via de abonnementsdienst Kobo Plus? Dan moet je er rekening mee houden dat dit alleen kan op Kobo en Android e-readers.

Leen je e-books bij de bibliotheek? Dat gaat niet via e-readers van Kindle, maar wel op die van Kobo en Tolino.

Omvang en gewicht

De omvang en het gewicht van een e-reader zijn natuurlijk ook belangrijk. Een klein en licht formaat is handig voor in je tas, maar een groter scherm biedt daarentegen extra leescomfort omdat er meer tekst op een scherm past. Een e-rader van 10 of 13 inch is bijvoorbeeld handiger als je grote pdf’s of bladmuziek leest.

Lettertype

Luxere toestellen hebben vaak een dozijn aan verschillende lettertypen en fonts. Hiermee kun je makkelijk de tekst vergroten of verkleinen.

Touchscreen of knoppen

Sommige e-readers zijn voorzien van touchscreen, andere van knoppen. Met de knoppen kun je bijvoorbeeld pagina’s omslaan of juist terugbladeren. Zo hoef je alleen nog op het scherm te tikken als je de lettergrootte of helderheid wilt aanpassen.

Waterdicht

Als je graag in bad of aan het zwembad leest, is het verstandig om op zoek te gaan naar een waterdichte e-reader. De standaard modellen kunnen niet tegen water, maar er zijn wel wat waterdichte e-readers op de markt.

Bron: AD