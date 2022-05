Maar weet jij eigenlijk wat hier de beste manier voor is bij een elektrische fiets?

Het soort slot

Als je een e-bike koopt, dan krijg je hier in de meeste gevallen een goed ringslot bij. Dit alleen is echter niet genoeg, je kunt er het best ook een tweede en eventueel een derde slot bij kopen. Let erop dat de sloten die je erbij koopt het ART-keurmerk hebben, dan weet je zeker dat ze moeilijk te kraken zijn. Hoe meer sloten je hebt, hoe moeilijker het is om de fiets te stelen.

Hoe moet je je elektrische fiets vastmaken?

Zorg ervoor dat je je elektrische fiets áltijd ergens aan vastmaakt. Kies hiervoor bijvoorbeeld een paaltje, fietsbeugel of prullenbak op straat voor uit. Je kunt het slot het best door het voorwiel én het frame halen, en dan ergens aan vastmaken. Het voorwiel is er namelijk makkelijk af te halen. Ook goed om te weten: fietsendieven vernielen het slot vaak laag bij de grond. Probeer het slot daarom zo hoog mogelijk vast te maken. Als je een kettingslot hebt, dan kun je deze het best meerdere keren om je fiets en bijvoorbeeld een lantaarnpaal wikkelen, zodat het slot niet op de grond hangt. Heb je een beugelslot? Bevestig deze dan niet in het midden van het frame, want dan kan de elektrische fiets als hefboom gebruikt worden.

Extra voorzorgsmaatregelen thuis

Ook thuis moet je ervoor zorgen dat je elektrische fiets áltijd op slot staat. Fietsendieven hebben er namelijk geen moeite mee om een schuurtje open te breken. Het kan dus geen kwaad om je fiets ook in de schuur ergens aan vast te maken. Haal ook alle elektrische onderdelen eraf, zoals de accu en het display. Zonder deze onderdelen is je elektrische fiets namelijk niet veel waard en dus ook minder aantrekkelijk om mee te nemen.

Van plan om je (elektrische) fiets lekker vaak te gebruiken deze zomer? Deze 5 fietsroutes wil je sowieso proberen:

Bron: Batavus, Slotenspeciaalzaak