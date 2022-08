Hier vind je de houdbaarheidsdatum op voorverpakt fruit en groente

Een bakje tomaatjes kan al lang in de koelkast staan en er nog prima uitzien, maar is het eigenlijk nog wel goed? Dat beoordelen we vaak zelf door te voelen of te ruiken, want nergens op die verpakking is een houdbaarheidsdatum te vinden. Jáwel!

Houdbaarheidsdatum groente en fruit

Joost Schellevis, techjournalist bij de NOS en ooit werkzaam op de groenteafdeling van de supermarkt, deelt op Twitter de voor hem ‘algemeen gangbare kennis’ dat ook op veel voorverpakt fruit en groente een datum staat. Maar dan in de vorm van een code. Dit is officieel geen houdbaarheidsdatum, maar de uiterste verkoopdatum. Na die datum kun je het product vaak nog prima eten, maar deze datum kan wel handig zijn als je niet zo goed meer weet hoe lang je iets al in huis hebt. In het bericht legt hij uit hoe je die code kunt lezen.

Code lezen

Op de tomaatjes op de foto die hij deelt staat de code ‘C31'. Daar word je op het eerste gezicht niet veel wijzer van. Maar wél als je weet wat dit betekent. Alle dagen van de week hebben een letter vanaf A. Maandag = A, dinsdag = B, woensdag = C, etc. en het getal staat voor het weeknummer. C31 betekent dus de woensdag in week 31: 3 augustus. Zo weet je dus toch hoe lang je iets al in huis hebt.

het blijkt geen algemeen gangbare kennis dat dit de uiterste verkoopdatum is.



in dit geval: c = woensdag, 31 = week 31. (a = maandag, g = zondag. dus e40: de vrijdag van week 40).



