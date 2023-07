Business and Environment concept. Save the World Beeld Getty Images/iStockphoto

Híerdoor sla je (bijna) nooit in één keer een vlieg dood

Het is niet zo diervriendelijk, maar we slaan allemaal weleens een vlieg dood. Wat dan opvalt, is dat je vrijwel nooit in één keer raak slaat. Daar is een goede reden voor, zo blijkt.