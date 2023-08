Hilmar: “Van alle zomercontacten rest slechts een doosje brieven en kaarten”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Zo’n blok blauw briefpapier met die knisperende lichte velletjes, zo dun dat er met gemak tien tegelijkertijd in één envelop pasten. Ik was echt verliefd op luchtpostpapier. Voor de brievenschrijvers van vroeger was Air Mail/Par Avion met de bijbehorende exotische postzegels het échte werk. Alleen al daarom was het zaak op vakantie penvrienden te maken, dan had je tenminste een reden om zo’n schrijfblok en die enveloppen met dat mooie randje aan te schaffen. Na het uitwisselen van adressen gingen dan meestal een brief of drie, vier over en weer en bloedde de vakantievriendschap vervolgens dood. Te druk met het dagelijks leven en genoeg vrienden in de buurt om telkens ellenlange verslagen te gaan zitten pennen.

Alhoewel, jaren geleden was ik met mijn gezin op Menorca. Ik werkte destijds bij Cosmopolitan en zag iemand ‘mijn blad’ lezen. Wat leuk! We raakten in gesprek, ze bleek stylist te zijn, onze kinderen hadden dezelfde leeftijd, de mannen konden het ook goed met elkaar vinden en we ontdekten dat we in Nederland vlak bij elkaar woonden. Lang verhaal kort: weer thuis spraken we af en in de jaren daarna zochten we elkaar geregeld op. Ook tijdens vakanties. Deze onverwachte vriendschap is er vandaag de dag nog steeds, en elke keer is het weer gezellig als we elkaar zien.

Dus de enige met wie ik nooit een brief heb gewisseld, bleef een vriendin na de vakantie. Van alle andere zomercontacten rest slechts een doosje brieven en ansichtkaarten. Weggooien is geen optie, stel je voor! Het is net als foto’s van mijn kinderen toen ze nog ukkies waren: ze roepen een diep gevoel van nostalgie op. Waar blijft de tijd? Lees hier de zálige verhalen van vrouwen die, net als ik, nog altijd volop contact hebben met een vriendin die ze door stom toeval op vakantie ontmoetten. Wat een weelde.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

