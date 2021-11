Hmm! Kruidig druiven-rozijnenbrood met anijszaad & walnoten

Dit heb je nodig voor 2 broden: • 200 g rozijnen • 750 g patentbloem • 250 g volkorenmeel • 20 g zout • 15 g verse gist • 15 g anijszaad • 150 g walnoten of hazelnoten, geroosterd • 2 trossen biologische blauwe druiven Extra: kneedmachine, bakpapier, 2 kommen of rijsmandjes en oven-bestendige pan met deksel. Bereiden: 25 min. Oventijd: 45 min. Wachttijd: 21/2 uur

Overgiet de rozijnen met kokend water tot ze net onder staan. Laat de rozijnen 5 minuten weken, giet ze af en bewaar het vocht. Laat het rozijnenwater ­afkoelen tot kamertemperatuur. Weeg het rozijnen­water en vul aan met koud water tot 650 ml.



Meng bloem, volkorenmeel, ­rozijnenwater, zout, gist en anijszaad en mix het mengsel 3 minuten op een lage stand van de ­keuken- of kneedmachine, tot er een deeg ontstaat. Verhoog de ­snelheid naar medium en kneed nog 3-5 minuten tot een soepel deeg. Voeg de walnoten en rozijnen toe en kneed op een lage stand tot de walnoten en ­rozijnen goed verdeeld zijn.

Laat het deeg in een afgesloten kom op ­kamertemperatuur 2 uur rijzen. Geef het deeg na 1 uur een ‘turn’: doe dit door met een vochtige hand de buitenkant van het deeg te pakken, iets omhoog te halen en het deeg naar de binnenkant te duwen. Doe dit tot je het deeg eenmaal volledig rond bent.

Verdeel het deeg in 2 stukken op een met bloem ­bestoven werkbank. Vorm van het deeg met je handen 2 bollen en bedek ze met een vochtige theedoek. Laat het deeg ­circa 20 minuten rusten. Vorm beide stukken deeg nogmaals tot stevige bollen. Snijd de bovenkant van het deeg in met een scherp mes en leg op beide bollen een tros druiven. Besprenkel de bovenkant rijkelijk met bloem en leg de bollen met de onderkant omhoog (en druiven onderop) in 2 rijsmandjes of 2 kommen, bekleed met een met bloem bestoven theedoek.

Dek de bollen deeg af (met plasticfolie) en laat ze 1-1½ uur rijzen op kamertemperatuur.

Verwarm de oven voor op 230 °C. Zet een ruime giet­ijzeren pan (of andere oven­bestendige pan met dito deksel) in de oven en laat deze minimaal 30 minuten voorverwarmen.

Haal de pan uit de oven en verwijder de deksel. Keer het deeg om op een bakpapiertje en laat het voorzichtig in de pan zakken (de ­druiven zitten dus bovenop). Zet de pan terug in de oven en bak het brood 30 minuten. Verwijder de deksel en bak het brood nogmaals 15 ­minuten tot deze goudbruin is. Maak de pan leeg, ­verwarm en bak het tweede brood op ­dezelfde wijze.

Styling: Cyn Fernandus Fotografie: Ernie Enkelaar Receptuur: Victor de Launay