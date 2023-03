Hoe haal je de urinegeur uit je tegels en voegen?

Urine verlaat het lichaam als een zuur en wanneer het opdroogt, wordt het een alkalisch kristal dat vocht absorbeert. Het verwijderen van urinevlekken kan lastig zijn en timing is allesbepalend. Hoe sneller je bij de vlek kunt komen, hoe gemakkelijker deze te verwijderen is. Met deze tips zorg je ervoor dat de urinegeur en -vlekken van je tegels verdwijnt.

Tegelvloer

Heb je urineresten in de voegen van je tegelvloer? Dit kun je schoonmaken met water, schoonmaakazijn en baksoda. Let op: doe dit niet op natuurstenen vloer.

-Vul een plantenspuit met water en schoonmaakazijn.

-Spuit dit op je voegen.

-Smeer vervolgens een flinke hoeveelheid baksoda in de voegen.

-Wrijf met een oude tandenborstel het goedje verder in.

-Neem het papje weg met een vochtige doek.

-Als de vlekken heel hardnekkig zijn, kun je dit een paar keer herhalen.

Natuurstenen vloer

Heb je een natuurstenen vloer? Dan heb je het volgende nodig: witte bloem, waterstofperoxide (20 volume), plasticfolie, plastic plamuurmes, schilderstape, mengkom of -beker, plastic of houten lepel en papieren handdoeken of een zachte witte doek.

-Maak de vlek of voeg nat met gedestilleerd water.

-Neem een klein beetje bloem en giet het peroxide in de bloem en roer tot je een romige consistentie hebt.

-Breng het papje ongeveer 1cm dik aan en bedek het vervolgens met plastic.

-Gebruik schilderstape om het plastic vast te zetten en de randen af te dichten.

-Het helpt ook om een aantal kleine gaatjes in het plastic te prikken, zodat het poeder goed kan uitdrogen.

-Laat het goed drogen, dit duurt meestal 24 tot 48 uur.

-Verwijder het opgedroogde papje met een plastic plamuurmes. Spoel na met gedestilleerd water en wrijf droog met keukenpapier of een zachte witte doek. Als de vlek niet is verwijderd, breng je het opnieuw aan. Bij moeilijke vlekken, kan het nodig zijn om tot vijf keer aan te brengen.

Baksoda gekocht voor het verwijderen van de urinegeur/resten? Dit kun je er nog meer mee schoonmaken.

Bron: Stankweg, ABCjansensvloerspecialist