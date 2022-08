Hoe herken je depressie bij je kat?

Depressie bij een kat kun je herkennen aan het gedrag van het beestje, maar er zijn ook een aantal uiterlijke kenmerken, zoals kale plekken in de vacht. Wij hebben alle symptomen op een rij gezet.

Symptomen

Rusteloosheid: de kat loopt veel ongedurig heen en weer

Veel meer slapen dan normaal of juist veel minder

Kale plekken in de vacht: dit kan veroorzaakt worden door meer krabben, een teken van stress

Geen zin meer om te spelen

Veel meer eten of juist het weigeren van eten

Zelfverwaarlozing: de kat likt zijn vacht niet meer schoon

In huis plassen

Ongewenst gedrag vertonen terwijl-ie dat normaal nooit doet, bijvoorbeeld aan meubels krabben

Wanneer je merkt dat je kat niet zichzelf is, kan het slim zijn om naar de dierenarts te gaan. Als veel van bovenstaande symptomen samenkomen, kan dit wijzen op een depressie. Het is handig om een dagboekje bij te houden van deze symptomen. Schrijf op wanneer je kat anders doet dan anders en hoeveel-ie eet, beweegt en slaapt. Samen met de dierenarts kun je daarna kijken wat er precies aan de hand kan zijn. Zo kunnen (ernstige) gezondheidsproblemen worden uitgesloten.

Oorzaken

De oorzaak van depressie bij katten zit 'm vaak in verandering. Denk aan het overlijden van het baasje of een ander huisdier, een verhuizing of een nieuwe huisgenoot (bijvoorbeeld als je gaat samenwonen, een baby krijgt of een nieuw huisdier neemt).

Ook kan een gezondheidsprobleem bij het beestje leiden tot depressie. Is-ie ziek? Heeft-ie net een operatie achter de rug? Of ervaart-ie beperkte bewegingsvrijheid door een ongeval, bijvoorbeeld in de vorm van verlamming, amputatie of een gebroken poot? Dan kan dit effect hebben op zijn psychische welzijn.

Daarnaast zijn katten heel gevoelig voor de emoties van hun baasje. Dus als jij een moeilijke periode doormaakt, of misschien zelf met een depressie kampt, kan je kat deze gevoelens van je overnemen.

Behandeling

Allereerst is het dus verstandig om een bezoek te brengen aan de dierenarts. Eventueel met een bijgehouden dagboekje, waarin je de symptomen hebt opgeschreven. Zo kun je dit makkelijk met je dierenarts bespreken. Vergeet ook niet om bovenstaande situaties te noemen (verhuizen, overlijden, etc). Dit helpt je dierenarts het gedrag van je kat te verklaren. Hierna kan de dierenarts op zoek gaan naar een passende behandeling en/of je adviezen geven.

Wat kun je zelf doen?

Een veilige, rustige omgeving voor je kat creëren, inclusief 'verstopplekjes’ waar hij zich terug kan trekken

Je kat goed verzorgen en wat vaker aanhalen

Zorgen dat zijn eten op een comfortabele plek staat. Eventueel kan je het eten opwarmen bij verminderde eetlust. De geur hiervan kan de eetlust opwekken

Vaker met je kat spelen

Deze tips volgen in geval van verhuizing

Het is als baasje soms best lastig te oordelen of je pluizenbol eigenlijk te dik is. Dit is hoe je overgewicht bij katten herkent:

Bron: Vetplusglobal