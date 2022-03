Hoe kan het dat je knieën soms een knakkend geluid maken?

Laten we je meteen maar geruststellen: in de meeste gevallen is er helemaal niks aan de hand. Veel mensen hebben hier namelijk last van en in de meeste gevallen betekent het knakkende geluid simpelweg dat er 2 structuren over elkaar heen schuiven.

Knak of plop

“Bijvoorbeeld kraakbeen en bot, pees en bot of twee pezen. Soms blokkeert een los stukje bot of kraakbeen het gewricht”, zo legt fysiotherapeut Maarten de Jonge uit aan de site SamenGezond. “Zodra het gewricht weer loskomt, geeft dat een krakend of knakkend geluid. Het kraakbeen kan onregelmatiger worden door belasting van sporten en andere activiteiten. Dat zie je vaak bij het kraakbeen onder de knieschijf. Dat onregelmatig kraakbeen zorgt voor geluid als je op je hurken gaat. Soms ook plopt er – met geluid – vocht onder de knieschijf weg.”

Hoe ouder, hoe harder de kraak

Ook mensen die hypermobiel zijn en dus gewrichtsbanden en pezen hebben die heel soepel zijn, hebben vaak last van knakkende gewrichten. Het knakkende geluid is dan vocht of lucht dat in de gewrichten wegschiet bij beweging. Ook een ongeval, ontwrichting of druk kan weleens leiden tot krakende gewrichten, omdat het gewricht hierdoor beschadigd raakt. “Bij oudere mensen klinkt het gekraak vaak harder. Er zit dan minder vloeistof in de gewrichten die voor de smering zorgt. Dat maakt het geluid van bijvoorbeeld krakende knieën beter hoorbaar.”

Wanneer naar de dokter gaan?

Gelukkig kunnen knakkende knieën dus in de meeste gevallen geen kwaad. Alleen als het knakken ook voor pijn of zwelling zorgt, is het verstandig om eens naar de huisarts te gaan. Het zou dan kunnen dat je bijvoorbeeld last hebt van artrose. Bij deze vorm van reuma wordt het kraakbeen steeds dunner en zachter en breekt het af.