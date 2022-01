Hoe leuk: dit geometrische kussen maak je dus gewoon zelf

Inrijgen. Is de draad dun, gebruik dan een dubbele draad. Rijg de draad door de naald van achter naar de punt. Haal de draad door het oog in de punt van de naald en laat het circa 6 cm uitsteken. Zorg dat de punt van de naald tijdens het punchen aan de onderzijde zit en de gleuf in de naald aan de bovenzijde. Zorg dat de draad tijdens het punchen voldoende vrij is om door de naald te bewegen. Volg eerst de omtrek van de potloodvorm en werk zo verder naar binnen toe. Zorg dat de gleuf van de naald altijd aan de bovenzijde zit als je bochten maakt.