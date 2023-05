Hoe slecht is het om je laptop nooit uit te zetten? Beeld Getty Images

Hoe slecht is het om je laptop nooit uit te zetten?

Klap jij je laptop meestal dicht in plaats van hem uit te zetten? Je bent niet de enige. Veel mensen vinden dit makkelijker dan te wachten totdat hun laptop is afgesloten. Is het wel goed voor je laptop als hij altijd in sluimerstand blijft staan? Wij leggen het je hier uit.