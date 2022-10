Hoe vaak moet je de voegen in je badkamer schoonmaken?

Als je de voegen in je badkamer niet vaak genoeg schoonmaakt, kan er op den duur schimmel ontstaan. Schimmel kan zorgen voor vervelende gezondheidsklachten. Denk aan allergische reacties, luchtweginfecties, astma, geïrriteerde slijmvliezen, prikkende ogen en een rode huid. Kortom: genoeg redenen om je voegen regelmatig aan te pakken!

Hoe vaak moet je de voegen schoonmaken?

De beste tip om ervoor te zorgen dat je voegen niet snel vies worden, is door na elke douchebeurt even met je douchekop langs de muren in de douche te gaan. Zo spoel je namelijk alle zeepresten eraf die voor vervelende vlekken en vuiligheid in de voegen kunnen zorgen. Zelfs als je dit doet, zul je echter regelmatig je voegen moeten schoonmaken. Je kunt je badkamer het beste wekelijks onderwerpen aan een oppervlakkige schoonmaakbeurt, denk aan dweilen, muren en kraan afnemen met een doekje, afstoffen, etc. En één keer per maand grondig. Bij de grondige schoonmaakbeurt maak je dan de voegen schoon en bijvoorbeeld je douchegordijn en douchekop.

Als je de voegen maandelijks doet, voorkom je dat er hardnekkig vuil ophoopt én voorkom je schimmel. Daarnaast is één keer per maand ook prima te doen voor zo’n vervelend klusje. Hier nog wat handige tips over hoe je de voegen het beste kunt schoonmaken. En een 30-daags schoonmaakrooster is ook handig voor andere plekken in huis. Succes!

