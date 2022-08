Hoeveel calorieën zitten er in je favoriete ijskoffie?

De twee belangrijkste ingrediënten van ijskoffie zijn ijsblokjes en koffie. Toch zijn er veel uiteenlopende variaties met ongezonde ingrediënten, waardoor de calorielijst behoorlijk uiteenloopt.

Calorieën in ijskoffie

Zoetekauwen zullen vooral weg zijn van de frappuccino’s en iced macchiato’s. Deze combinatie van suiker, volle melk en room bevat uiteraard meer calorieën dan de originele koude koffie. Komt-ie:

Een iced coffee met siroop bevat 60 calorieën en 0 gram vet.

Een iced skinny latte telt zo’n 70 calorieën en 0 gram vet.

Een frappuccino bevat 320 calorieën en 14 gram vet.

Ga je all the way, bij bijvoorbeeld Starbucks met een java chip frappuccino, dan telt de kleinste variant 320 calorieën en 13 gram vet.

Even ter vergelijking: een ‘normale’ ijskoffie bevat 0 calorieën. Voeg je er een scheutje amandelmelk aan toe (tip!), dan kom je op zo’n 34 kilocalorieën. Met 100 ml volle melk, koffie en wat ijs drink je 42 calorieën weg.

Het World Cancer Research Fund (WCRF) waarschuwde eerder in Engelse media dat sommige ijskoffies zelfs 450 calorieën bevatte. Dat staat bijvoorbeeld gelijk aan een ontbijt. Toch schommelt de meerderheid rond de 200 kilocalorieën.

Gezondheidsvoordelen

Als je kijkt naar koffie an sich, dan zijn er een paar gezondheidsvoordelen (en -nadelen). Die zijn vooral te danken aan de cafeïne. Cafeïne heeft zowel positieve als negatieve effecten op het lichaam. Zo verhoogt het de alertheid van de hersenen en het algemene energieniveau. Maar het kan daarnaast ook voor zuur in de maag zorgen, wat tot maagklachten kan leiden. Verder moet je meer plassen na het drinken van koffie en heb je een hogere bloeddruk en hartslag.

In ijskoffie zit minder cafeïne dan in hete koffie, hoewel je het verschil waarschijnlijk niet echt merkt. Koude koffie bevat ongeveer 40 milligram cafeïne, terwijl warme koffie ongeveer 60 milligram bevat. IJskoffie is wel weer beter voor je hart dan de warme, zwarte variant. Dit komt omdat er door de toevoeging van (plantaardige) melk ook stoffen als magnesium in het drankje zitten.

Antioxidanten

Het is aangetoond dat hete koffie hogere hoeveelheden antioxidanten bevat, wat extra gezondheidsvoordelen kan opleveren. De antioxidanten kunnen schade aan cellen voorkomen of vertragen. Maar om dit zwart op wit te hebben, moet er eerst meer onderzoek worden gedaan.

Bron: Eenvoudig-afvallen, Voedingscentrum, Starbucks