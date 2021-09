Hond, kat of toch een goudvis? Zóveel kost een huisdier

Het probleem? Mensen onderschatten vaak hoeveel tijd én geld het kost.

Overhaaste beslissing

Puppy’s en kittens zijn o, zo schattig. De verleiding is dan ook groot om er eentje mee naar huis te nemen. Maar denk goed na voordat je zomaar een dier in huis neemt. De fratsen van een puberende hond kunnen flink tegenvallen en ook een kat die nog niet zindelijk is, kan voor problemen in huis zorgen. De Dierenbescherming wil dan ook graag mensen helpen de juiste huisdierkeuze te maken en overhaaste beslissingen voorkomen. Zo hopen ze te voorkomen dat katten en honden na een korte tijd in het asiel belanden. De hoeveelheid zorg én kosten zijn vaak redenen om een huisdier weer te dumpen.

Kosten huisdier

Twijfel je óf en voor welk huisdier je moet gaan? De Dierenbescherming lanceert een extra hulpmiddel: potentiële huisdierbezitters kunnen via de Dier en Mens Wijzer hulp krijgen bij het kiezen. Via deze wijzer kun je voor acht van de meest voorkomende huisdieren nagaan of die wel in jouw leven past. Wie gaat het beestje verzorgen? Kan een dier wel in je woning verblijven? Heb je er tijd voor? En kun je alle bijkomende kosten betalen?

Over de bijkomende kosten gesproken. Mensen onderschatten weleens wat een huisdier kost. De aanschaf is natuurlijk eenmalig, maar daarna kost het nog best veel geld om je huisdier te voeden en te verzorgen. Maar hoeveel ben je eigenlijk kwijt aan een huisdier? We zetten alle kosten op een rijtje.

Verzekering en hondenbelasting

Let op: dit gaat over de vaste lasten. Als je hond, kat, konijn of goudvis ziek wordt, kunnen deze prijzen (gigantisch) oplopen. Hier bestaan speciale huisdierenverzekeringen voor.

Bovendien betaal je in veel Nederlandse gemeenten ongeveer € 200,- aan hondenbelasting als hondeneigenaar. Gemiddeld gaat het om een bedrag van € 76,-, maar dit kan verschillen per gemeente.

Hond

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 450,-

Castratie of sterilisatie: € 305,-

Spullen zoals bench, mand: € 120,-

Speelgoed: € 15,-

Halsband of -riem: € 60,-

Voer- en drinkbak: € 10,-

Totaal: €960,-

Jaarlijkste kosten

Voeding: € 400,-

Vaccinatie: € 100,-

Ontvlooien en ontwormen: € 120,-

Totaal: € 620,-

Kat

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 130,-

Castratie of sterilisatie: € 120,-

Spullen zoals kattenbak, mand: € 65,-

Speelgoed: € 25,-

Voer- en drinkbak: € 10,-

Totaal: € 350,-

Jaarlijkste kosten

Voeding: € 250,-

Vaccinatie: € 70,-

Ontvlooien en ontwormen: € 70,-

Korrels kattenbak: € 120,-

Totaal: € 510,-

Konijn

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 45,-

Castratie of sterilisatie: € 135,-

Spullen zoals kooi, mand: € 135,-

Spullen voor in de kooi: € 20,-

Voer- en drinkbak: € 7,-

Totaal: € 342,-

Jaarlijkse kosten

Voeding: € 150,-

Vaccinatie: € 80,-

Bodembedekking: € 100,-

Totaal: € 330,-

Cavia

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 30,-

Castratie of sterilisatie: € 200,-

Spullen zoals kooi, mand: € 100,-

Spullen voor in de kooi: € 20,-

Voer- en drinkbak: € 5,-

Totaal: € 355,-

Jaarlijkse kosten

Voeding: € 200,-

Bodembedekking: € 170,-

Totaal: € 370,-

Hamster

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 20,-

Spullen zoals kooi, hok: € 160,-

Spullen voor in de kooi: € 20,-

Totaal: € 200,-

Jaarlijkse kosten

Voeding: € 100,-

Bodembedekking: € 60,-

Totaal: € 160,-

Goudvis

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 12,-

Aquarium: € 100,-

Spullen voor in het aquarium: € 20,-

Totaal: € 132,-

Jaarlijkste kosten

Voeding: € 20,-

Onderhoud aquarium: € 25,-

Totaal: € 45,-

Kanarie

Eenmalige kosten

Aanschaf: € 50,-

Spullen zoals een kooi : € 150,-

Spullen voor in de kooi: € 30,-

Voer- en drinkbak: € 15,-

Totaal: € 245,-

Jaarlijkse kosten

Voeding: € 100,-

Ontvlooien en ontwormen: € 40,-

Totaal: € 140,-

