Huisdieren? Dan kun je beter geen gezaagde kerstboom kopen

Kies jij altijd voor een afgezaagde boom op een standaard? Houd honden en katten dan bij de boom weg. Het water waar de boom in staat, is namelijk heel ongezond voor huisdieren. Zeker de kerstboomstandaard waar water in zit, kan gevaarlijk zijn voor de dieren.

Giftige sappen

De sappen van een kerstboom zijn giftig voor honden en katten. Die sappen komen ook terecht in het water waar de afgezaagde kerstboom in staat. Wanneer een huisdier van dat water drinkt, kan dat uitslag rond de bek en neus, braken, diarree, maag-darmproblemen en zelfs problemen met het zenuwstelsel veroorzaken.

Klachten voorkomen

Om te voorkomen dat een huisdier het water van de kerstboom drinkt, kun je de standaard bedekken met een doek of een deken of bijvoorbeeld in een mand zetten. Ook kun je de kerstboom op een verhoging zetten. Om zeker te weten dat jouw huisdier niet ziek wordt, kun je beter kiezen voor een boom met kluit in een afgesloten pot in plaats van een afgezaagde kerstboom. Dat is net wat duurder, maar op deze manier kunnen de huisdieren niet bij het water komen.

Bron: Dierenarts Boschhoven.