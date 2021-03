De één doet met een glimlach de afwas, de ander ziet er als een berg tegenop. En stofzuigen, dat is een heerlijk klusje. Of vind jij juist van niet? Dit zegt jouw afkeer van bepaalde taken in het huishouden over je persoonlijkheid.

En… dit is uiteraard níet wetenschappelijk bewezen.

Jij bent: een gestrest type

Toegegeven, het is lang zoeken naar iemand die niets liever in het huishouden doet dan het schoonmaken van de kattenbak, maar als dit kleine klusje je zó tegenstaat is het misschien tijd om je agenda wat minder vol te plannen en op vakantie te gaan (wel nádat je de kattenbak geleegd hebt natuurlijk).

2. De badkuip schrobben

Jij bent: spontaan

Mensen die niet functioneren zonder agenda, daar snap jij helemaal niets van. Jij vindt het juist heerlijk om van dag tot dag te leven. En ja, die badkuip is misschien wat smoezelig maar je hebt nu écht wel betere (lees: leukere) dingen te doen.

3. Het opruimen van je kledingkast

Jij bent: optimistisch

Ieder seizoen kom je op het idee om je kast opnieuw in te delen zodat de kleding die past bij de tijd van het jaar vooraan ligt en hangt. Maar dan… ga je toch maar snel iets anders doen. En daarom liggen zomerjurkjes en oude sporttruien dwars door elkaar. Ach, die komen allemaal vast nog een keer van pas.

4. Afwassen

Jij bent: creatief

Jouw culinaire kwaliteiten leveren positieve kritieken op, maar ook héél veel afwas. Je vindt het heerlijk om urenlang in de keuken te staan en nieuwe recepten te testen, maar de afwas doen is voor jou een enorme stap. Zelfs met een afwasmachine kost het je moeite de vuile vaat in de ruimen.

5. De tuin aanharken

Jij bent: een individualist

Kijk op een herfstachtige zaterdagmiddag naar buiten en je zult je buren in de weer zien met hun hark. Jij denkt dan: wat een verspilling van je weekend. Het opnemen tegen moeder natuur is niet aan jou besteed. Nog een kopje thee dan maar?

6. De was opvouwen

Jij bent: pragmatisch

Het is voor jou geen probleem om de was in de wasmachine en droger te stoppen, maar het moment waarop je de boel moet opvouwen, stel je zo lang mogelijk uit. Liever gooi je gewassen kleding over een stoel. Nou ja, waarom zou je kleren ook opvouwen als je ze later toch weer aantrekt?

7. De koelkast opruimen

Jij bent: een perfectionist

En nee, een rommelige perfectionist is geen controverse. Het is juist een fenomeen dat meer voorkomt dan je denkt. Waarom? Omdat een perfectionist liever niets aanpakt waarvan hij/zij niet zeker weet dat het perfect wordt. Als je er enorm tegenop ziet om de inhoud van je koelkast te ordenen, moet je misschien eens proberen wat minder hard te zijn voor jezelf.

8. Tegelvoegen schrobben

Jij bent: iemand die het grotere geheel ziet

Van een afstandje ziet je badkamer er prima uit en dat is voor jou goed genoeg. Waarom je zorgen maken om details als je in die tijd zo veel andere leuke dingen kunt doen?

9. Stoffen

Jij bent: een realist

Stoffen hoort in hetzelfde rijtje als het betalen van belasting: je komt er simpelweg niet onderuit. Dus waarom zou je je druk maken om iets dat toch altijd wint? Jij spendeert je dag liever met het sorteren, opruimen en weggooien van spullen. Dat levert tenminste echt iets op.

10. Stofzuigen

Jij bent: een artiest

Voor jou is het onmogelijk om te begrijpen wat anderen leuk vinden aan het rondlopen met een lawaaiige stofzuiger als je in die tijd ook een schilderij kunt maken, een dansje kunt bedenken of een lied kunt zingen (ook al ben je daar niet echt goed in).

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock