Hup, het water op: zóveel calorieën verbrand je met een uurtje suppen

Al hangt het er wel een beetje vanaf hoe fanatiek je aan het suppen slaat.

Suppen is een watersport die enige tijd geleden vanuit Hawaï is komen overwaaien. Hawaiiaanse surfleraren stonden rechtop op hun longboards om toeristen in de gaten te houden. Bij suppen sta je dan ook op een groot surfboard en beweeg je je met 1 peddel voort over het water.

Lekker ontspannen

Ga je gewoon op je gemak met een supboard het water op, dan verbrand je ongeveer 225 calorieën per uur. Dat staat gelijk aan het aantal calorieën dat je verbrandt bij een goede wandeling. Een win-winsituatie, want je bent én sportief bezig, werkt aan je stabiliteit en kunt tegelijkertijd genieten van alles wat aan je voorbijgaat.

Tikkeltje meer actie

Maar het kan ook fanatieker. Tijdens een uur 'avontuurlijk suppen' verbrand je al gauw tussen de 400 en 500 calorieën. Dat staat gelijk aan 60 minuten joggen. Je paddelt dan met meer snelheid over het water, waardoor je je spieren meer belast.

Het leuke aan suppen is dat het voor alle leeftijden geschikt is. Een ideaal sportief uitje in de zomervakantie dus!

Woon je zelf in de buurt van het water? Je kunt natuurlijk los een supboard huren, maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, is het de investering vast ook waard om een eigen board te kopen:

Bron: supboard-99.nl