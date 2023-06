Iemand troosten? Zo kies je wél de juiste woorden

Toen haar dakloze, alcoholistische vader overleed, dacht haar omgeving dat Eva wel opgelucht zou zijn. “Eindelijk rust”, zeiden veel mensen. Goedbedoeld natuurlijk, maar toch kwetsend. “Dronken of niet, ik miste hem gewoon.”

Ik kreeg slappe koffie en slappe cake, ik schudde slappe handen van de mensen op mijn vaders uitvaart. Zijn jarenlange alcoholverslaving en leven op straat hadden nu toch echt geleid tot het onvermijdelijke: hij was dood gevonden op een bankje in Amsterdam. Wat ik nodig had, was een knuffel. Mensen die me vertelden hoe heftig het was dat hij mijn afstuderen niet meer mee zou maken. En mensen die begrepen dat ik ondanks zijn turbulente leefstijl, de afkicktrajecten, psychiatrie-opnames en gevangenisstraffen toch óók mijn vader was kwijtgeraakt. Maar bij de condoleance zei iedereen hetzelfde: ‘Dat moet een opluchting voor jullie zijn. Eindelijk rust.’

Onbegrip

De weken na mijn vaders dood bleven ze me zeggen dat het beter was, zo. Waarom voelde mijn leven dan toch zo leeg, zonder de angst voor zijn beschonken bezoekjes, zonder de nachtelijke telefoontjes van de politie en zonder de zorgen om waar hij zou slapen in de winter? Bijna niemand leek mijn rouw te snappen. Alleen mijn moeder, broer, vriend en allerbeste vrienden vroegen me hoe het met me ging. De rest van de wereld wachtte op mijn zucht van verlichting. Destijds nam ik dat die mensen kwalijk. Waarom was bijna niemand er voor me? Sinds kort weet ik dat er meer achter zit. Wat ik voelde was rechteloze rouw (ook wel: disenfranchised grief). De term ontstond in de jaren 80, toen rouwexpert en hoogleraar Kenneth Doka een van zijn studenten hoorde praten. Zij had haar ex-man verloren en ze vertelde dat de rouw werd toegekend aan zijn huidige vrouw. Maar waar was de erkenning voor haar verdriet, nu de man met wie ze 25 jaar lief en leed had gedeeld, er niet meer was? Voor Doka was dit de aanleiding om in niet-erkende rouw te duiken. Hij definieerde het als volgt: we spreken van rechteloze rouw als iemands rouw niet automatisch wordt erkend of begrepen door zijn of haar omgeving, omdat het niet past in wat de maatschappij ‘redelijk acht’ rondom rouw. Met een gebrek aan steun of met misplaatste opmerkingen ontnemen mensen anderen onbewust toestemming om te rouwen.

“Onze dochter zou nooit leren lopen en praten, ze had schisis, epilepsie en een hartafwijking. We zaten vaker in de ambulance dan ons lief was en ik maakte al mijn privéafspraken met potlood. Maar als Merle schaterde als ik haar haartjes gek deed in bad, smolt mijn hart. We hielden er rekening mee dat ze niet oud zou worden. Toch kwam de klap hard aan, toen ze op haar tweede overleed aan een ordinaire verkoudheid. ‘Het is beter zo. Je krijgt gelukkig een tweede’, zeiden mensen troostend. Maar hoogzwanger een urn uitzoeken voor je overleden dochter voelt niet als een frisse start. Natuurlijk was ik blij dat ze niet meer benauwd hoefde te zijn, maar ik miste ons leven met haar. Ik wilde over haar praten, maar met hun goedbedoelde opmerkingen zette mijn omgeving elk gesprek op slot. Ik had mijn verdriet liever willen delen dan het te dempen.”

Onwetendheid

Dit komt vaker voor dan ik dacht. Denk aan de ‘wat een opluchting’-verliezen, zoals het overlijden van iemand na een lang ziekbed, iemand met psychische problematiek of iemand met meervoudige beperkingen. De ‘hij/zij was toch al een beetje weg’-verliezen, zoals het overlijden van een ouder met alzheimer, een broer met wie geen contact meer was of een ex-partner. Dan zijn er nog de ‘het is vast beter zo’-verliezen, die zich voordoen bij situaties waarin taboes en vooroordelen een rol spelen, zoals het verlies van iemand door zelfdoding of verslaving. Ook na een abortus krijgen mensen vaak met rechteloze rouw te maken. Dat verlies was toch een keuze? Of mensen die een huisdier verliezen. Want hoe erg is dat nou? Waar het vaak voelt als onbegrip, komt rechteloze rouw vaak eerder voort uit onwetendheid. De buitenwereld vult in hoe een situatie voor iemand moet zijn geweest op basis van wat zij hebben gezien: de ziekte, de onrust, de angst, het moeizame contact. Wat zij vaak niet zien, is wat er achter die buitenkant allemaal speelde: de mooie herinneringen van de periode vóór de verslaving, de intimiteit van voor iemand zorgen tijdens een ziekte. De dingen die vaak het meest gemist worden, bevinden zich buiten het blikveld van de buitenwereld. Een andere reden voor het ontstaan van rechteloze rouw, is ongemak. Dat vertelt Myrthe Geerts, rouwbegeleider en het gezicht achter het platform Good Mourning. “Mensen zijn bang op een pijnlijke plek te drukken door na een overlijden aan iemand te vragen hoe het gaat, te praten over het gemis of dóór te vragen over de overleden persoon. Door iets positiefs te zeggen, hopen we iemands verdriet te verlichten.” Zo’n opmerking is vaak goedbedoeld, maar klínkt als: ‘Jij mag niet rouwen, want…’” Volgens Geerts komt dat door iets wat we ‘giftige positiviteit’ noemen. Dit is de neiging van de maatschappij om alles altijd maar positief te belichten. Het leven moet leuk zijn en als het dat niet is, moet het leed in ieder geval ergens goed voor zijn. “Als je een buurvrouw die net haar man heeft verloren tegenkomt in de supermarkt, wil je het gesprek kort houden en positief afsluiten. Dooddoeners als ‘gelukkig heb je de herinneringen nog’ en ‘hij had in ieder geval een mooie leeftijd’ sluiten een gesprek mooi af. Ze helpen de rouwende alleen niet.”

5x de juiste woorden • Zeg niet: ‘Het is beter zo’ of ‘Wat een opluchting’ Zeg liever: ‘Hoe voel je je (vandaag)?’

• Zeg niet: ‘Nu komt er eindelijk rust’ Zeg liever: ‘Wat ga je het meeste missen?’

• Zeg niet: ‘Gelukkig heb je wel je moeder nog’ Zeg liever: ‘Wat naar voor je’

• Zeg niet: ‘Hij had wel een mooie leeftijd om te gaan’ Zeg liever: ‘Hoe was hij?’

• Zeg niet: ‘Jullie hadden toch niet zo’n goede band?’ Zeg liever: ‘Ik kan me voorstellen dat je ondanks alles veel verdriet hebt’

Secundair verlies

In die dooddoeners zit soms een kern van waarheid. Natuurlijk voelde ik toen mijn vader overleed wel een soort rust in mijn hoofd. Nu hoefde ik me niet meer elke nacht af te vragen óf hij nog leefde. Maar de opluchting werd overstemd door een gemis. Ik hoopte soms dat mijn telefoon – waarvan het geluid ’s nachts nog steeds altijd aanstond – zou afgaan. Ik wilde dat mijn vader weer dronken voor mijn deur stond met een van zijn onsamenhangende preken. Nu alle zorgen wegvielen, kwam er in mijn hoofd weliswaar ruimte voor alle mooie herinneringen, maar daardoor miste ik hem alleen maar nóg erger. “Er bestaat zoiets als primair en secundair verlies”, legt Geerts uit. “Het primaire verlies is het gemis van de persoon zelf, zijn of haar eigenschappen en de mooie herinneringen. Ook al zien we het overlijden aankomen of is het beter zo, dat primaire gemis is er bijna altijd.” Maar bij rechteloze rouw vergeet de omgeving vaak dat mensen ook rouwen om het secundaire verlies.” Geerts: “Mensen denken vaak dat verdriet wegvalt als iemand met wie de band complex was, overlijdt. Maar dan begint het pas. Het wegvallen van zorg voor iemand kan bijvoorbeeld juist een leegte achterlaten. Of misschien verbond iemand zijn identiteit wel aan de rol die de overleden persoon in zijn leven speelde. Ook dat raakt diegene kwijt. Iemand is misschien dankbaar dat een bepaalde fase van spanning voorbij is, maar niet dat die persoon weg is.” En zo leer ik in het gesprek met Geerts: je mág rouwen om iemand om wie je altijd veel zorgen hebt gehad. Ook om iemand die door ziekte al een beetje bij je weg was. Je mag rouwen om een huisdier, om een ex, om iemand die nooit echt de jouwe was. Om een familielid met wie je geen contact meer had. Om de hoop dat het toch nog goed zou komen, om het verleden en om de toekomst. Geerts: “Het lijkt alsof we strikte regels hebben over hoelang je mag rouwen en om wie wel en om wie niet. Maar dat is niet zo. Ieder verlies is anders en complex op een unieke manier. We moeten stoppen anderen het gevoel te geven dat hun manier van rouwen gek, te veel of fout is.”

“Ik was vijfendertig toen ik het contact met mijn vader verbrak. Hij was keihard: ik moest en zou studeren, succesvol worden en hij zou me nooit helpen. Zijn druk en sterke overtuigingen werden me te veel. Natuurlijk miste ik hem in de jaren dat we geen contact hadden, vooral toen hij kanker kreeg, flitste ons leven samen aan me voorbij. Maar ik miste iemand die hij nooit zou worden: een aanwezige vader. Ik verwachte zélf dat het me niet zo veel zou doen als hij overleed, dat ik zelfs opgelucht zou zijn. Maar toen het nieuws kwam, kreeg ik huilbuien als nooit tevoren. Ik dacht dat ik allang afscheid van hem had genomen, maar misschien realiseerde ik me toen pas dat het nu definitief nooit meer goed zou komen tussen ons.”

Andere focus

Wat kunnen we dan wél doen om te voorkomen dat we iemand de hoek van rechteloze rouw in duwen? “Ook al denk je dat de dood van iemand beter is, spreek het niet uit”, is Geerts’ advies. “Iemand die gezond rouwt, is gefocust op het verlies en het verleden en tegelijkertijd op acceptatie en de toekomst. In onze maatschappij ligt de focus op het tweede deel. We moeten snel weer werken, over het verlies heen stappen en genieten van de mooie herinneringen. Toch is het toelaten van gemis, verdriet en verlies nodig om daar te komen. Daar mogen we elkaar wel wat meer bij helpen. Informeer eens hoe iemand zich echt voelt en bagatelliseer het antwoord niet met een goedbedoelde opmerking. Zeg dus liever iets als: ‘dat kan ik me voorstellen’ of ‘wat naar voor je’ in plaats van ‘gelukkig was ze al negentig’. En vraag door.” Wat als je de rouwende buurvrouw in de supermarkt tegenkomt en geen tijd of energie hebt voor een diepgaand gesprek? Geerts: “Zet het gesprek liever niet op slot met een opmerking in de categorie ‘hij hoeft in ieder geval niet meer te lijden’. Je kunt het gesprek behapbaar maken door iemand te vragen hoe het die dag gaat en dat gevoel erkennen. Dan is het gesprek misschien kort, maar wel constructief.” Daar, tussen die slappe koffie en slappe cake, was het best lekker geweest als ik had kunnen zeggen hoe het echt met me ging. Ik weet nu dat de mensen in mijn omgeving het niet bot bedoelden, ze wilden mijn verdriet verlichten. Niet op de juiste manier, maar wel met de juiste intentie. Dat verandert niets aan de rouw die ik toen voelde, maar is wel een opluchting.

