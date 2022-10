Ikea stopt met kerstbomen voor een euro: “Geen verantwoorde keuze meer”

“Dit jaar stoppen we bij Ikea met onze kerstbomenactie ‘een kerstboom voor 1 piek’. We streven ernaar dat een aankoop bij Ikea altijd een verantwoorde keuze is. Een kerstboom aanbieden voor € 1 past daar niet bij, dus daar hoefden we niet lang over te bomen”, schrijven ze op de website.

Kerstbomenactie Ikea stopt

De kerstboom kostte niet echt een euro; je betaalde 20 euro voor de boom en kreeg daar een cadeaubon van negentien euro bij. Volgens Ikea was het stoppen met deze actie dus een makkelijke keuze omwille van de duurzaamheid, maar ook op commercieel vlak kwam het niet slecht uit. Ikea zag de verkoop van echte bomen de afgelopen jaren afnemen en de verkoop van kunstkerstbomen juist stijgen.

Kerstversiering is ook niet altijd even duurzaam. Wil je daar een beetje op letten? Maak dan zelf leuke ornamenten voor in de boom?

Bron: Ikea