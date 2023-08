In 28 dagen een beter seksleven: zo doe je dat!

Je bent al jaren samen en met de liefde zit het wel goed. Maar die échte aandacht voor elkaar: dat kan beter. Een maand lang elke dag samen een uitdaging aangaan, zorgt geheid voor meer verbinding.

Het kan heerlijk voelen om lang met dezelfde persoon te zijn, zeker als dat de liefde van je leven is. Je kent elkaar door en door, en vult elkaar goed aan. Er is vertrouwen, er zijn gewoontes. Niets mis mee, toch? Helaas! Juist die vanzelfsprekendheid vormt de grootste bedreiging in een relatie. “We doen niet genoeg moeite en we maken te weinig tijd voor elkaar”, bevestigt klinisch relatietherapeute en seksuologe Chloé De Bie. “Regelmatig krijg ik stellen in mijn praktijk die klagen over een verschil in seksueel verlangen. ‘Hoe zit het met jullie intimiteit?’ vraag ik hen dan. ‘Hoe houden jullie het spannend?’ Dikwijls staren ze me aan met een mond vol tanden.”

De Bie hoort vaak ook hoe het contact zich bij stellen beperkt tot een zoen bij vertrek of thuiskomst. Als je elkaar de hele week amper hebt gezien, gesproken of aangeraakt, dan is het logisch dat de spanning ervan afgaat. Als dit jarenlang zo doorgaat, kan het zijn dat stellen uit elkaar groeien, vertelt ze. “Intimiteit ontstaat niet zomaar en is zeker niet iets dat zich alleen in de slaapkamer afspeelt. Wacht niet op het zeldzame moment dat jullie allebei in the mood zijn. Besef ook dat wat je buiten de slaapkamer doet een grote impact heeft. Voorspel speelt zich niet alleen af in bed, vijf minuten voor je onder de lakens duikt. Dat geldt nog meer bij vrouwen, voor wie het hart de grootste erogene zone is. Voor intimiteit moet je samen tijd en ruimte creëren, het liefst dagelijks.”

Om van dat vlammetje weer een brandend vuur te maken, is het belangrijk uit je comfortzone te stappen. Dit lijstje helpt om houvast te hebben. Omdat het leuk moet zijn om aan een relatie te werken: 28 speelse uitdagingen voor 28 dagen, om beter met elkaar te verbinden.

De spelregels

• Voelt een van beiden zich niet comfortabel bij een opdracht? Sla die dag over, herhaal een bepaalde oefening of bedenk een light versie of alternatieve opdracht.

• Geef grenzen aan, maar probeer wel open te staan voor iets nieuws.

• Verplaats een uitdaging naar een andere dag wanneer dat beter uitkomt.

Zoen meer, anders én langer

Wie in een lange relatie zit, herkent het wel: die lange zoensessies uit het begin komen steeds minder of zelfs niet meer voor. Hooguit wordt er bij wijze van voorspel nog wat gezoend, maar dat voelt dan meer als een verplichting. Wist je dat overdag even zoenen het seksleven ’s avonds spannender kan maken? De voorwaarde is wel dat een zoen langer dan zes seconden duurt. Zo lang hebben de hersenen namelijk nodig om de actie te registreren en endorfine en fijne prikkels vrij te maken. Experimenteer ook met diverse zoenen: van eskimozoen en zuigzoen tot lekker ouderwets tongzoenen.

Sta een half uur eerder op

Samen de dag rustig starten kan de sleur van een hectische werkweek doorbreken. Vul zelf in hoe dit gestolen halfuurtje wordt benut. Samen een uitgebreide douche nemen, beginnen met een koffietje op bed... Door de dag verbonden te beginnen, is de kans groter dat je ’s avonds met vlinders in je buik thuiskomt. Is het praktisch onmogelijk om ’s morgens vroeger op te staan? Sluit dan de dag af door actief tijd voor elkaar vrij te maken.

Masseer elkaar

Masseer elkaar, maar zonder de verwachting dat er daarna sowieso seks van komt. Anders ga je massages koppelen aan seksueel contact, waardoor een van beide partners tijdens de massage druk kan voelen in plaats van ontspanning. Intimiteit moet los kunnen staan van seksueel contact.

Luister samen naar erotische verhalen

Dat porno en porna (de vrouwvriendelijke porno) zowel mannen als vrouwen visueel prikkelt, is geen geheim. Pornografische podcasts hebben hetzelfde opwindende effect, maar zijn heel wat toegankelijker. Ook is er voor ieder wat wils. Dit zijn een paar spannende tips om uit te proberen: Oorgasme van Storytel, Erotische verhalen van Easytoys, Rollebollen van Kek Mama en natuurlijk de Slaapkamergeheimen van Libelle.

Wandel hand in hand

Jonge, verliefde stelletjes lopen vaak hand in hand. Oudere stellen doen dat minder, en dat is jammer. Door elkaars hand vast te houden, laat je zien dat je om elkaar geeft en wordt de emotionele band versterkt. Er ontstaat ook spiegelgedrag. Zo synchroniseert de ademhaling tijdens het vasthouden van elkaars hand vaak. Daarbij wordt bij het aanraken van elkaars huid het knuffelhormoon oxytocine geproduceerd, een hormoon dat een belangrijke rol speelt in het hechtingsproces.

Houd een digitale detox

Schermtijd is de grootste intimiteitsblokker en aandachtsvreter. Dus, trek de wifi eruit, gooi alle apparaten in een la en geniet van de zee van tijd die vrijkomt.

Kijken mag, aanraken niet

Iets wat echt niet mag, wordt des te aantrekkelijker. Probeer om elkaar een hele dag niet aan te raken. Niet bij het doorgeven van het zout, niet bij het kruisen op een smalle trap, niet tijdens het televisiekijken. Wanneer elkaar aanraken niet mag, word je je bewust van je eigen lichaam, en dat van de ander. De kans is groot dat de drang tot aanraken groeit en dat is precies de bedoeling.

Geef elkaar eens een cadeautje

Doe of geef iets waarvan je weet dat de ander er blij van wordt: geef hem of haar het koekje dat je bij de koffie krijgt, leg alvast een schone handdoek neer voor je partner die onder de douche staat, maak een lievelingsgerecht klaar. Het doet deugd om te voelen dat iemand aan je denkt.

Tip Praten over fantasieën en verlangens is niet voor iedereen makkelijk. Via apps als Spicer – Sex Ideas For Couples krijg je een lijst met seksueel getinte scenario’s. Door te swipen bepalen beide partners of ze openstaan voor een dergelijk scenario. Vervolgens worden de scenario’s voorgeschoteld die beide partners wel wat lijken of waarover nog te praten valt. Leuk om uit te proberen, en sexy!

Schrijf je geloftes (opnieuw) op

Schrijf op waarom je van de ander houdt, waarom je samen met hem/haar je leven verder wil delen en geef originele voorbeelden en complimenten. Zeg niet: “Ik vind jou geweldig.” Zeg wel: “Ik vind het geweldig dat jij zo goed voor mij zorgt door mijn lievelingseten te maken wanneer ik me wat minder voel.” Kies vervolgens een moment om die (vernieuwde) geloftes uit te spreken. Vaak zeggen partners dit soort dingen te weinig, omdat ze ervan uitgaan dat de ander dat wel zal weten. Stilstaan waarom je voor iemand kiest en luisteren naar waarom iemand van jou houdt, versterkt het zelfvertrouwen, de band én de toekomst samen.

Probeer elkaar aan het lachen te maken

Samen lachen werkt verbindend.

Kijk elkaar in de ogen aan

Ga tegenover elkaar zitten en kijk elkaar vijf minuten onafgebroken in de ogen aan, zonder te praten en in lachen uit te barsten. Dat klinkt simpel, maar het is een oefening waar veel mensen zich onwennig bij voelen. Het doel is om via oogcontact de liefde die je vanbinnen voelt over te dragen naar de ander. Als dit lukt, voelen beide partners zich meer verbonden met elkaar. Voelt dit te confronterend of te onwennig? Het kan helpen om tijdens het oogcontact elkaars handen vast te houden.

Beweeg samen

Ga samen dansen of doe aan yoga voor stellen. Het is leuk, er komt adrenaline vrij en er ontstaan spontane aanrakingen. Extra leuk: beide partners hebben de kans zich sexy te voelen tijdens de activiteit.

Stel een (sexy) bucketlist op

Maak samen één lijstje van seksueel getinte activiteiten die jullie tegen het einde van het jaar willen doen. Het gaat niet om fantasieën, maar om zaken die jullie écht willen doen en waarbij jullie je allebei goed voelen. Veel mensen dromen bijvoorbeeld van een trio, maar slechts weinigen vinden dat oprecht een goed idee. Stel elkaar enkele vragen: welke vrijpartij is je altijd bijgebleven en zou je graag nog eens willen doen? Welke filmscène vond je opwindend en zou je willen uitproberen? Op welke plaats zou je graag eens willen vrijen? Praten over seks betekent kwetsbaar opstellen, en dat werkt weer verbindend.

Pauze...

Je zit op de helft, vandaag hoef je niks te doen.

Speel met jezelf... en laat je partner meekijken

Er valt veel te leren van de manier waarop je partner zichzelf bevredigt.

Tip Het Amerikaanse psychologen- echtpaar Arthur en Elaine Aron bedachten een lijst met 36 vragen om de band tussen partners te versterken.

psychologiemagazine.nl/artikel/36-vragen-om-aan-partner-stellen

Stel elkaar de juiste vragen

Wanneer stellen lang samen zijn, denken ze vaak dat ze elkaar door en door kennen, terwijl we élke dag een beetje veranderen. Blijf nieuwsgierig naar elkaar, want er valt nog zo veel te (her)ontdekken. Stel concrete en open vragen. Vraag niet: “Hoe was het op het werk?”, maar: “Hoe ging het met dat project vandaag?” of “Hoe ging het met die collega?”

Draai de rollen om

Laat degene die normaal het minst initiatief neemt een date plannen. Kom uit je comfortzone of geef de ander een duwtje.

Doe aan slow seks

Maak van seks een bewuste, mindful beslissing in plaats van een ontmoeting die gericht is op snelle bevrediging en prestatie. De twee grootste seksorganen zijn namelijk de huid en het brein. Gebruik alle zintuigen: streel elkaar, gebruik een blinddoek of focus op oogcontact. Werk niet naar een eindpunt toe, maar geniet van de hele rit.

Maak een trip down memory lane

Verliefde gevoelens laten zich weer opwekken door samen een reisje te maken door de liefdesgeschiedenis. Bekijk foto’s van vroeger of herbeleef een moment uit jullie smoorverliefde periode.

Voel je vrij in je blootje

Veel mensen zijn niet graag naakt. Wees wat vaker bloot met je partner, voel je comfortabel erover en laat de schaamte los.

Tip Dirty talk is niet voor iedereen iets vanzelfsprekends en flirten leer je al doende. Schrijf datgene op waar jij je goed bij voelt. ‘Ik kon mijn ogen niet van je afhouden vanmorgen’ of ‘Jammer dat je naar het werk moest, want anders...’ kan al een leuke trigger zijn. Niet goed met woorden? Scrol eens door de lijst emoji’s.

Neem een moment voor jezelf

Zorg dat jullie elkaar ook eens niet zien of horen. Plan een dag voor jezelf of ga op stap met vrienden. Door een leven te leiden los van je partner, blijf je boeiend voor elkaar, leer je om elkaar te missen en om verlangen op te bouwen.

Stuur elkaar flirterige berichten

Het gevoel krijgen opwindend te zijn is nuttig voor het zelfvertrouwen en geeft het libido een boost. Bouw de spanning vanaf ’s morgens vroeg op via sensueel getinte berichtjes. Flirten is een spel voor beide partijen.

Koop samen een seksspeeltje

Experimenteren houdt het seksleven bruisend. Een spannende vibrator, een condoom met een ribbeltje of eetbaar glijmiddel kunnen al voor een fijne boost zorgen.

Knuffel als een boom

Dé knuffelpose die het meest verbindende effect oplevert is er een waarbij je naar elkaar toe gericht ligt, voorhoofd tegen elkaar en benen en armen in elkaar verstrengeld, zoals de wortels van een boom. Doe jullie ogen dicht en volg elkaars ademhaling.

Ga vreemd met je partner

Speel eens een rollenspel. Laat de fantasie de vrije loop. Jij de CEO, je partner de personal assistent. Stuur elkaar in die dimensie een berichtje overdag en ga ’s avonds vreemd met je wederhelft.

Doe iets wat jullie allebei erg fijn vinden

Dat klinkt logisch, en toch gebeurt het vaak dat twee mensen in hetzelfde huis naast elkaar leven: de een zit voor de televisie, de ander op de telefoon. Doe iets wat jullie samen leuk vinden: een film kijken die op jullie wishlist staat, een gezelschapsspel spelen dat jullie allebei fijn vinden, samen koken. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Sluit je op in de slaapkamer

Slow down en breng een hele dag samen door in de slaapkamer. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd voor dingen waar jullie normaal niet aan toekomen. Diepgaande gesprekken, een serie bingen en natuurlijk vrijen. Alles kan, niets moet.

Oefen op dankbaarheid

Eigenlijk is dit een oefening die stellen elke avond zouden moeten doen. Vertel elkaar voor het slapengaan waarvoor je dankbaar bent met de ander in je leven. Op die manier leer je om positief te denken en dat werkt verbindend.

Illustraties: Magda Rinkema